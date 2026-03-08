La credibilidad de la Inteligencia Artificial, en especial, la de la red social de Elon Musk, 'X', está quedando más que en entredicho con la guerra que Estados Unidos e Israel han desatado bombardeando Irán saltándose el Derecho Internacional. Desde los ataques al régimen de los ayotalás, la respuesta iraní ha extendido el conflicto a toda la región del Golfo Pérsico. Los misiles y los drones están provocando daños humanos y en las infraestructuras, mientras la desinformación y los bulos forman parte de la propaganda bélica.

Ante la avalancha de 'fake news' y fotos sacadas e contexto en redes sociales, los ciudadanos cada vez recurren a la IA como herramienta de verificación, aunque no siempre sus respuestas son fiables. Uno de los últimos casos afecta a la Fiesta de las Fallas en 'X', donde Grok es la Inteligencia Artificial con la que los usuarios pueden interactuar.

Respuesta falsa a la pregunta sobre si un misil ha caído en Israel

Cuestionado por la ubicación de las imágenes de un vídeo en que se observa como un misil impacta en un edificio, supuestamente en Israel, la respuesta de Grok ha incendiado la indignación en las redes de quienes conocen perfectamente el significado de la fiesta de las Fallas. Ante la insistencia de los usuarios tratando de hacer ver a la IA que estaba mintiendo, esta ha seguido situando el incidente bélico en València.

Además, atreviéndose a precisar su mentira: las Fallas 2026, entre el 5 y 7 de marzo, responsabilizando así a las pirotecnias que lanzaron la traca durante esos días en la Plaza del Ayuntamiento. Todo hace indicar que la IA responde así al aprecer un joven en el vídeo con una sudadera en la que se lee en su espalda: 'Valenciaga'.

La polémica creada por Grok nace sobre el cuestionamiento a un mensaje de @AnalistaClara: "¡La supuesta invencibilidad israelí se desmorona! Entre censura férrea y el silencio mediático, la realidad es otra: la tecnología falló y ni 30 m bajo tierra fueron refugio. El mapa regional cambió para siempre. #Irán #Israel #Conflicto #Verdad".

Riesgo de desinformación

Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que la red social de la que es propiedad el multimillonario Elon Musk miente descaradamente sobre datos, fotos o vídeos relacionados con la guerra que se está librando en Oriente Próximo. Sobre todo, especialmente sonado ha sido como Grok ha discutido la veracidad del bombardeo a una escuela de niñas en Irán el sábado de la semana pasada, que causó la muerte de más de 160 personas, la mayoría jóvenes menores de edad.

Los vínculos políticos y económicos entre Musk y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, están sobradamente probadas a lo largo de los últimos años, en los que no hace tiempo el magnate acabó siendo uno de los asesores del ultraderechista estadounidense.