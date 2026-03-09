¿Se han reconciliado Fabiana Sevillano y Lola Lolita?

La relación entre Fabiana Sevillano y Lola Lolita vuelve a estar en el punto de mira. Meses después de la polémica que distanció a las dos creadoras de contenido, las últimas declaraciones de Lola han reavivado la pregunta que muchos seguidores se hacen: ¿han empezado a acercar posturas?

Todo comenzó cuando su amistad, que durante años había sido muy visible en redes sociales, se resquebrajó públicamente. Los seguidores empezaron a notar la ausencia de colaboraciones, indirectas en redes y un evidente distanciamiento entre ambas. Aunque ninguna de las dos llegó a detallar completamente lo ocurrido, el conflicto terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre sus comunidades.

Abierta al entendimiento

Desde entonces, cada gesto o comentario se analiza con lupa. Y precisamente uno de esos comentarios llegó durante la última edición de los Premios Ídolo. En la alfombra roja, Lola Lolita sorprendió al hablar con un tono mucho más conciliador sobre su antigua amiga.

La influencer aseguró que, pese a todo lo ocurrido, guarda mucho cariño por Fabiana Sevillano. “Sigo queriéndola un montón”, explicó ante los medios, dejando claro que no descarta solucionar las cosas en algún momento. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como la primera puerta abierta a una posible reconciliación.

Sin confirmación

Sin embargo, más allá de esa declaración, no se ha confirmado ningún acercamiento concreto entre las dos. Ni mensajes públicos, ni fotografías juntas, ni señales claras en redes que indiquen que el contacto se haya retomado.

Aun así, el hecho de que Lola haya mostrado públicamente su disposición a arreglar la situación ha vuelto a despertar la esperanza entre quienes durante años siguieron su amistad.

Por ahora, la pregunta sigue en el aire: ¿se trata solo de buenas intenciones… o es el primer paso hacia una reconciliación entre Fabiana Sevillano y Lola Lolita? Solo el tiempo —y quizá algún gesto inesperado— dará la respuesta.

