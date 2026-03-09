¿Cuándo se estrena La Isla de las Tentaciones 10? Telecinco adelanta su emisión

Si algo funciona, se mantiene... pero el riesgo de exprimirlo demasiado es evidente. Esto es lo que podría pasar con 'La Isla de las Tentaciones si Telecinco no tiene cuidado. Poco más de un mes después de cerrar la pasada edición del programa de cuernos por excelencia, Sandra Barneda ha anunciado que está de vuelta. Cada vez es más claro que más que un simple programa, es también cantera de famosetes casposos para las redes sociales vinculadas a Mediaset, así como a otros programas, de relleno o no.

Es bien sabido que la décima edición lleva tiempo grabada e incluso montada. También se intuyen algunas parejas participantes, incluso personajes 'VIP' que tratarán de explotar su particular fama para romper y corromper parejas. “La sombra de la tentación ya está aquí. Cinco nuevas parejas van a poner a prueba su confianza, su amor, y van a tener que desafiar las leyes de la atracción y enfrentarse a la tentación, que es más poderosa que nunca”, dijo la presentadora este domingo durante la gala dominical de 'Supervivientes'. Y es que parece que volverán a compartir parrilla en Telecinco, saturando un share que les dio la espalda años atrás y todavía no termina de volver. De aquellos Rociitos estos lodos. Ahora, poco a poco, se intenta ganar batallas a La1, pero todavía queda mucho para soñar con alcanzar a Antena 3. Pasapalabra o El Hormiguero son los dueños del cotarro.

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Recordemos que en Supervivientes acostumbran a fichar participantes de La Isla de las Tentaciones y es que en esta ocasión aparecen Darío, Almudena y Borja lanzándose desde el helicóptero. Quizá gracias a estos rostros se ha logrado alcanzar el liderato de la noche, algo que no se consiguió con ninguno de los GH (GH 20 - GH Dúo 4). Queda claro que el programa que presenta Jorge Javier Vázquez dejó de interesar al gran público y ahora quieren ver cuernos... y disfrutar mientras lo pasa mal a quien los puso o los recibió.

¿Cuándo se estrena La Isla de las Tentaciones 10?

Sabemos que Telecinco adelanta su emisión varios meses, eso está claro. Lo que todavía no está tan claro es el día exacto de su estreno. Todo apunta a que llegará tras Semana Santa, dando así cierta tregua a la audiencia para no saturarla tan rápido. Primero que recorra algo de camino Supervivientes en solitario. ¿Será el lunes de Pascua su estreno? Sin duda, daría mucho juego para la promoción, aunque el riesgo a la ofensa es amplio. Otra opción sería el siguiente lunes: 13 de abril.

