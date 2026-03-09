Quiénes son Fabiana Sevillano y La Parce: la segunda pelea confirmada de La Velada del Año de Ibai

La sexta edición de La Velada del Año VI ya está en marcha. El gran espectáculo de boxeo entre streamers y creadores de contenido se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Organizado por Ibai Llanos, el evento volverá a reunir a miles de fans en el estadio y a millones de espectadores en streaming con una cartelera que incluirá diez combates (entre ellos un enfrentamiento 2 contra 2 y dos grandes peleas estelares) además de actuaciones musicales y otras sorpresas.

El segundo combate de La Velada del Año VI enfrentará a dos creadoras de contenido que han conquistado a miles de seguidores en redes sociales. La española Fabiana Sevillano y la colombiana La Parce trasladarán su carisma y estilo digital al ring, en un duelo donde la creatividad y la popularidad se encontrarán con la disciplina deportiva. Con más de un millón de seguidores entre ambas, el combate promete ser uno de los momentos más esperados del evento

Fabiana Sevillano

La creadora de contenido española Fabiana Sevillano se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la nueva generación de influencers en España. Con un estilo cercano y desenfadado, sus vídeos sobre humor, moda y vida cotidiana han conectado especialmente con el público joven. La sevillana ha construido una sólida comunidad digital que supera los 1,6 millones de seguidores en TikTok y más de 750.000 en Instagram, cifras que la han situado como una de las creadoras más influyentes entre la generación Z.

En La Velada del Año 6 afrontará un desafío completamente distinto al de las redes sociales. Sevillano se subirá al ring para demostrar que su capacidad de conectar con el público también puede trasladarse al terreno deportivo, en un combate que supone uno de los retos más mediáticos de su carrera digital.

La Parce

La streamer e influencer colombiana La Parce, cuyo nombre es Vale, se ha ido consolidando en los últimos años como una figura emergente dentro del entretenimiento digital en Latinoamérica. Originaria de Cúcuta y residente en Medellín, comenzó a crear contenido en 2020 centrado en directos, gaming y entretenimiento. Actualmente reúne más de 500.000 seguidores en Instagram y alrededor de 130.000 en la plataforma Kick, una comunidad que ha crecido especialmente a raíz de su presencia en proyectos ligados al mundo del streaming y el deporte.

Más allá de las redes sociales, su popularidad también se ha visto impulsada por su papel como presidenta de Atlético Parceras en la Queens League Americas, donde su equipo logró proclamarse campeón en la primera edición del torneo. Su participación en La Velada del Año VI supondrá ahora un nuevo reto mediático, en el que la creadora colombiana buscará trasladar su competitividad del streaming al ring.

Con el ring listo y la atención de millones de espectadores puesta sobre ellas, Fabiana Sevillano y La Parce buscarán demostrar que su influencia digital puede transformarse en competitividad sobre el cuadrilátero. Este duelo de La Velada del Año 6 no solo decidirá quién domina en el ring, sino que también servirá para consolidar su presencia mediática y sorprender a sus comunidades con un espectáculo lleno de energía y adrenalina.