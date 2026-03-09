Quiénes son Alondrissa y Angie Velasco: la quinta pelea confirmada de La Velada del Año de Ibai

La sexta edición de La Velada del Año VI ya está en marcha. El gran espectáculo de boxeo entre streamers y creadores de contenido se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Organizado por Ibai Llanos, el evento volverá a reunir a miles de fans en el estadio y a millones de espectadores en streaming con una cartelera que incluirá diez combates (entre ellos un enfrentamiento 2 contra 2 y dos grandes peleas estelares) además de actuaciones musicales y otras sorpresas.

El quinto combate de La Velada del Año 6 enfrentará a dos creadoras de contenido que han conquistado a miles de seguidores en España y Latinoamérica. La mexicana Alondrissa y la argentina Angie Velasco trasladarán su carisma digital al ring, en un duelo donde la creatividad, la popularidad y la disciplina deportiva se pondrán a prueba. Con más de 1,7 millones de seguidores combinados, el combate promete ser uno de los momentos más esperados del evento.

Alondrissa

La creadora de contenido de Puerto Rico Alondrissa ha ganado popularidad en plataformas como TikTok e Instagram gracias a su estilo desenfadado y su contenido de entretenimiento, retos y humor. Con una comunidad que supera los 700.000 seguidores en TikTok y 400.000 en Instagram, Alondrissa se ha consolidado como una influencer influyente dentro del panorama digital mexicano, capaz de conectar con un público joven que sigue cada uno de sus proyectos.

Su participación en La Velada del Año 6 supone un nuevo desafío: trasladar la confianza y el carisma que ha desarrollado frente a la cámara al ring de boxeo. El combate frente a Angie Velasco promete ser un duelo lleno de energía, preparación y espectáculo, donde la influencia digital se medirá en fuerza y resistencia.

Angie Velasco

La influencer argentina Angie Velasco se ha destacado en redes sociales por su contenido de lifestyle, humor y tendencias virales. Con una comunidad activa que supera los 650.000 seguidores combinados entre TikTok e Instagram, Velasco ha logrado consolidarse como una de las voces femeninas más reconocidas en la creación de contenido digital en Argentina.

Ahora, en La Velada del Año 6, Angie Velasco afronta uno de los retos más mediáticos de su carrera. Frente a Alondrissa, buscará demostrar que la disciplina, la estrategia y la resistencia que requiere el boxeo también pueden complementarse con su experiencia como creadora de contenido, ofreciendo un duelo que promete ser tan entretenido como competitivo.

Con los guantes puestos y toda la atención del público sobre ellas, Alondrissa y Angie Velasco buscarán demostrar que su influencia digital puede trasladarse al ring. Este duelo de La Velada del Año 6 no solo decidirá quién domina sobre el cuadrilátero, sino que también servirá para consolidar su presencia mediática y ofrecer un espectáculo cargado de energía, adrenalina y competitividad frente a sus millones de seguidores.