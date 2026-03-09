Quiénes son 'Gero' Arias y ByViruzz: la sexta pelea confirmada de La Velada del Año de Ibai

La sexta edición de La Velada del Año VI ya está en marcha. El gran espectáculo de boxeo entre streamers y creadores de contenido se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Organizado por Ibai Llanos, el evento volverá a reunir a miles de fans en el estadio y a millones de espectadores en streaming con una cartelera que incluirá diez combates (entre ellos un enfrentamiento 2 contra 2 y dos grandes peleas estelares) además de actuaciones musicales y otras sorpresas.

El sexto combate de La Velada del Año 6 enfrentará a dos creadores de contenido españoles con estilos muy distintos. Gero Arias, conocido por su humor y sketches virales, se medirá con ByViruzz, un clásico de La Velada que ha participado en todas las ediciones anteriores y que aporta experiencia y veteranía al ring. Con más de 1,7 millones de seguidores combinados, este duelo promete ser uno de los momentos más dinámicos y esperados del evento.

Gero Arias

El creador de contenido español Gero Arias ha destacado en plataformas como TikTok e Instagram gracias a su estilo humorístico y cercano, combinando sketches, retos virales y situaciones cotidianas que conectan con el público joven. Con una comunidad que supera los 900.000 seguidores entre ambas plataformas, Gero se ha consolidado como una de las voces más influyentes dentro del entretenimiento digital en Argentina, destacando por su creatividad y carisma frente a la cámara.

En La Velada del Año 6, Gero Arias afronta un reto completamente distinto: trasladar la energía y confianza que ha desarrollado en redes sociales al ring de boxeo. Su enfrentamiento con ByViruzz promete ser un combate lleno de intensidad, estrategia y espectáculo, donde la disciplina deportiva se medirá con la popularidad digital.

ByViruzz

El streamer y creador de contenido español ByViruzz se ha hecho un nombre en el mundo del entretenimiento digital gracias a su estilo desenfadado, directo y cercano con la audiencia. Sus transmisiones en directo y contenido en TikTok e Instagram le han permitido construir una comunidad de más de 800.000 seguidores combinados, consolidándolo como un referente en el entretenimiento juvenil español. Además, ByViruzz es un clásico de La Velada del Año, habiendo participado en todas las ediciones previas, lo que le da experiencia y reconocimiento dentro del ring y ante los seguidores del evento.

Participar en La Velada del Año 6 representa para ByViruzz un nuevo desafío, aunque con la ventaja de su veteranía en este tipo de combates. Frente a Gero Arias, el duelo promete ser entretenido y competitivo, combinando la energía de un novato con la experiencia de un veterano que conoce cada detalle del espectáculo.

Con los reflectores sobre ellos y la atención de millones de seguidores, Gero Arias y ByViruzz buscarán demostrar que la creatividad digital puede trasladarse al ring. Mientras Gero apuesta por energía y frescura, ByViruzz pondrá su experiencia de veterano en La Velada al servicio de la estrategia y la resistencia. Este combate no solo decidirá quién domina sobre el cuadrilátero, sino que también ofrecerá un espectáculo cargado de intensidad, adrenalina y entretenimiento para sus comunidades.