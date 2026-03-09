Quiénes son Kidd Keo y Lit Killah: la cuarta pelea confirmada de La Velada del Año de Ibai

La sexta edición de La Velada del Año VI ya está en marcha. El gran espectáculo de boxeo entre streamers y creadores de contenido se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Organizado por Ibai Llanos, el evento volverá a reunir a miles de fans en el estadio y a millones de espectadores en streaming con una cartelera que incluirá diez combates (entre ellos un enfrentamiento 2 contra 2 y dos grandes peleas estelares) además de actuaciones musicales y otras sorpresas.

El cuarto combate de La Velada del Año 6 promete ser uno de los más esperados, enfrentando a dos referentes del trap y la música urbana. El español Kidd Keo y el argentino Lit Killah trasladarán al ring la misma energía y competitividad que los ha llevado a consolidarse en la música. Para Lit Killah, la experiencia en El Quinto Escalón y su carrera en el freestyle aportan un extra de estrategia y resistencia a este esperado duelo.

Kidd Keo

El rapero español Kidd Keo ha sido una de las figuras más influyentes de la escena urbana en España durante la última década. Con un estilo marcado por el trap y el rap melódico, Kidd Keo ha acumulado millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify, consolidándose como un referente del género entre los jóvenes seguidores del trap español. Su música, cargada de energía y estilo urbano, lo ha llevado a colaborar con artistas internacionales y a mantener una presencia constante en festivales y eventos musicales.

Ahora Kidd Keo da un salto inesperado al mundo del boxeo en La Velada del Año 6. Su combate frente a Lit Killah supondrá un choque entre dos culturas urbanas distintas, donde la competitividad y el carisma no solo se demostrarán sobre el escenario musical, sino también sobre el ring, en un duelo que promete intensidad y espectáculo.

Lit Killah

El rapero argentino Lit Killah se ha consolidado como uno de los referentes de la música urbana en Latinoamérica. Desde sus inicios en batallas de freestyle, Lit Killah destacó por su habilidad lírica y carisma, lo que le permitió dar el salto a la música comercial y publicar hits que han superado los millones de reproducciones en plataformas digitales. Además de su carrera musical, Lit Killah alcanzó gran notoriedad por su participación en la competencia El Quinto Escalón, la histórica liga de freestyle argentina que formó a muchas de las actuales estrellas del rap en español, consolidando su reputación en el mundo del freestyle.

Su participación en La Velada del Año VI representa un nuevo desafío: trasladar su competitividad del escenario y del freestyle al ring. Frente a Kidd Keo, Lit Killah buscará combinar fuerza, estrategia y carisma para sorprender a sus seguidores y demostrar que la disciplina y el coraje también se aplican fuera de la música.

Noticias relacionadas

Con los reflectores sobre ellos y la atención de millones de seguidores de la música urbana, Kidd Keo y Lit Killah buscarán demostrar que la fuerza, el ritmo y la disciplina también pueden trasladarse al ring. Este duelo de La Velada del Año VI no solo decidirá quién domina sobre el cuadrilátero, sino que también servirá para sorprender a sus fans con un espectáculo donde música, freestyle y boxeo se encuentran en un choque de talento y carisma.