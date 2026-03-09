Quiénes son Roro y Samy Rivers: la séptima pelea confirmada de La Velada del Año de Ibai

La sexta edición de La Velada del Año VI ya está en marcha. El gran espectáculo de boxeo entre streamers y creadores de contenido se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Organizado por Ibai Llanos, el evento volverá a reunir a miles de fans en el estadio y a millones de espectadores en streaming con una cartelera que incluirá diez combates (entre ellos un enfrentamiento 2 contra 2 y dos grandes peleas estelares) además de actuaciones musicales y otras sorpresas.

El séptimo combate de La Velada del Año 6 enfrentará a dos participantes que ya son veteranos de la velada: la mexicana Samy Rivers y el español Roro. Ambos trasladarán al ring su carisma y competitividad digital, combinando la energía de su contenido con la experiencia que les da haber participado en ediciones anteriores. Con más de 1,6 millones de seguidores combinados, este duelo promete ser uno de los combates más esperados de la noche.

Samy Rivers

La creadora de contenido mexicana Samy Rivers ha destacado en redes sociales por su estilo cercano y humorístico, combinando entretenimiento, retos virales y contenidos de gaming. Con una comunidad que supera los 850.000 seguidores combinados entre TikTok e Instagram, Samy Rivers se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles del panorama digital mexicano. Además, es veterana de La Velada del Año, habiendo participado en ediciones anteriores, lo que le aporta experiencia y confianza sobre el ring.

Su enfrentamiento frente a Roro en La Velada del Año 6 promete un duelo lleno de intensidad y estrategia, donde la competitividad y el espectáculo se mezclan con la veteranía de quienes ya conocen el ambiente del cuadrilátero.

Roro

La influencer española Roro se ha destacado en plataformas como TikTok e Instagram gracias a su humor, retos y estilo desenfadado. Con más de 780.000 seguidores combinados, Roro se ha consolidado como una de las figuras emergentes del entretenimiento digital español. Además, es un habitual de La Velada del Año, participando en varias ediciones anteriores, lo que le da experiencia y seguridad dentro del ring.

Frente a Samy Rivers en La Velada del Año VI, Roro buscará trasladar al combate la disciplina y competitividad que lo han caracterizado en sus participaciones anteriores. El duelo promete ser entretenido y vibrante, con ambos participantes mostrando su experiencia y carisma ante los espectadores.

Noticias relacionadas

Con el ring listo y la atención de millones de espectadores puesta sobre ellos, Samy Rivers y Roro buscarán demostrar que su veteranía en La Velada del Año se traduce en competitividad y espectáculo real. Este duelo no solo decidirá quién domina sobre el cuadrilátero, sino que también servirá para consolidar su presencia mediática, ofreciendo a los fans un combate cargado de intensidad, estrategia y adrenalina.