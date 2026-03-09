Quiénes son Clersss y Natalia MX: la tercera pelea confirmada de La Velada del Año de Ibai

La sexta edición de La Velada del Año VI ya está en marcha. El gran espectáculo de boxeo entre streamers y creadores de contenido se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Organizado por Ibai Llanos, el evento volverá a reunir a miles de fans en el estadio y a millones de espectadores en streaming con una cartelera que incluirá diez combates (entre ellos un enfrentamiento 2 contra 2 y dos grandes peleas estelares) además de actuaciones musicales y otras sorpresas.

El tercer combate de La Velada del Año 6 enfrentará a dos creadoras de contenido que han conquistado a miles de seguidores en España y Latinoamérica. La española Clersss y la mexicana Natalia MX trasladarán su carisma digital al ring, en un duelo donde la creatividad y la popularidad se pondrán a prueba con disciplina deportiva. Con más de 2,5 millones de seguidores combinados, el combate promete ser uno de los momentos más emocionantes del evento.

Clersss

La influencer española Clersss se ha hecho un nombre en redes sociales gracias a su estilo atrevido y cercano, combinando humor, retos virales y momentos de su día a día. Con una comunidad que supera los 1,2 millones de seguidores en TikTok y más de 600.000 en Instagram, Clersss ha sabido conectar con un público joven que valora tanto su autenticidad como su capacidad para generar contenido creativo y entretenido.

Ahora, Clersss se enfrenta a un desafío totalmente distinto en La Velada del Año 6. Su combate frente a Natalia MX le permitirá demostrar disciplina y determinación más allá de las redes sociales, transformando su popularidad digital en energía y resistencia sobre el ring.

Natalia MX

La creadora de contenido mexicana Natalia MX ha ganado relevancia en plataformas como TikTok e Instagram gracias a sus vídeos de lifestyle, humor y tendencias virales. Con una comunidad activa que supera los 800.000 seguidores en TikTok y 450.000 en Instagram, Natalia MX se ha consolidado como una de las voces femeninas más destacadas del entretenimiento digital en México y Latinoamérica.

Participar en La Velada del Año 6 representa para Natalia MX un salto al mundo deportivo. Frente a Clersss, su combate promete ser un duelo vibrante donde la creatividad, la preparación y la pasión por competir se mezclarán en un espectáculo único para todos los fans del evento.

Con los guantes puestos y toda la atención sobre ellas, Clersss y Natalia MX buscarán demostrar que la influencia digital puede transformarse en competitividad real sobre el ring. Este duelo de La Velada del Año 6 no solo decidirá quién domina el combate, sino que también servirá para consolidar su presencia mediática y sorprender a sus comunidades con un espectáculo cargado de adrenalina y energía.