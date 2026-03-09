Quiénes son Edu Aguirre y Gastón Edul: la primera pelea confirmada de La Velada del Año de Ibai

La sexta edición de La Velada del Año VI ya está en marcha. El gran espectáculo de boxeo entre streamers y creadores de contenido se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Organizado por Ibai Llanos, el evento volverá a reunir a miles de fans en el estadio y a millones de espectadores en streaming con una cartelera que incluirá diez combates (entre ellos un enfrentamiento 2 contra 2 y dos grandes peleas estelares) además de actuaciones musicales y otras sorpresas.

El primer combate de La Velada del Año VI enfrentará a dos periodistas deportivos que representan una de las rivalidades más intensas del fútbol moderno. El argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre trasladarán al ring un duelo que durante años ha vivido en los platós de televisión y en las redes sociales. Con el eterno debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como telón de fondo, el combate promete convertir la rivalidad mediática en un espectáculo deportivo ante millones de espectadores.

Gastón Edul

El periodista argentino Gastón Edul se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la información futbolística en redes sociales. Con millones de seguidores y un estilo cercano, Edul ha ganado notoriedad por sus coberturas de la selección argentina y por su capacidad para adelantar información sobre el entorno de jugadores como Lionel Messi. Su presencia constante en plataformas digitales lo ha transformado en una referencia para el público joven que consume fútbol a través de internet.

Ahora, el comunicador da un paso inesperado al subirse al ring en La Velada del Año VI. Su combate frente a Edu Aguirre plantea una narrativa que mezcla periodismo deportivo y rivalidad histórica entre Argentina y España, con el eterno debate entre Messi y Cristiano Ronaldo como telón de fondo. Para Edul, el desafío supone salir de la zona de confort del micrófono y demostrar que también puede competir en un escenario completamente distinto.

Edu Aguirre

El español Edu Aguirre es uno de los periodistas más reconocibles del programa deportivo televisivo El Chiringuito de Jugones. Conocido por su defensa pública de Cristiano Ronaldo y por su estilo vehemente en los debates futbolísticos, Aguirre ha construido una fuerte identidad mediática en torno a la actualidad del Real Madrid y al seguimiento del astro portugués.

Su participación en La Velada del Año VI traslada al ring una rivalidad que durante años ha marcado tertulias y redes sociales. El enfrentamiento con Gastón Edul simboliza, en parte, el choque entre dos narrativas futbolísticas: la del periodista argentino cercano al entorno de Messi y la del comunicador español que ha defendido con fervor la figura de Cristiano Ronaldo. Un duelo que promete trasladar la pasión del debate futbolístico a los guantes de boxeo.

Con los guantes puestos y las cámaras de todo internet pendientes, Gastón Edul y Edu Aguirre dejarán a un lado los micrófonos para resolver sobre el ring un duelo que durante años ha vivido en tertulias y redes sociales. El primer combate de La Velada del Año VI promete así transformar el eterno debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un espectáculo diferente, donde la discusión ya no se decidirá con argumentos, sino a golpe de guante.