PGR ONG y Olympia Metropolitana impulsan el regreso de Fair Play al Teatre Talía de Valencia del 1 al 19 de abril

Tras el éxito de su estreno en 2023, Fair Play regresa a los escenarios con una nueva etapa impulsada por la colaboración entre PGR ONG y Olympia Metropolitana. La obra podrá verse del 1 al 19 de abril de 2026 en el Teatre Talía, en Valencia.

Fair Play es una propuesta teatral intensa y emocionante que utiliza el rugby como metáfora y motor narrativo para reflexionar sobre la igualdad, la superación personal y los valores colectivos. La directora Sára Pérez quiso crear un espectáculo que se siente desde el interior del campo y que conecta de manera directa con el público.

La obra cuenta la historia de Ana, una joven de 17 años que nunca ha sido popular y que, al no encajar en los estándares impuestos, se siente invisible. Su vida cambia cuando descubre el rugby, un deporte que despierta en ella una pasión y una determinación desconocidas. Sin embargo, su instituto sólo cuenta con un equipo masculino, lo que la obliga a enfrentarse a prejuicios y obstáculos para luchar por su sueño.

Fair Play une teatro y deporte para lanzar un mensaje claro: la igualdad también se juega en equipo. / rtangles

Lo que comienza como un reto personal se transforma en una reivindicación colectiva por la igualdad y la superación, donde valores como la amistad y el coraje cobran protagonismo y nos recuerdan que los límites solo existen si decidimos aceptarlos.

La puesta en escena recrea un campo de rugby en constante transformación. El elenco de actrices de la obra de teatro es: Azul Simón, Paula García Lara, Candela Solé y Laura Rozalén; las cuatro interpretan múltiples personajes y modifican el espacio en tiempo real, manteniendo el juego y la acción en movimiento continuo. El texto, construido a modo de “falso documental”, aporta una mirada coral al conflicto y a sus consecuencias sociales, mientras que elementos como balones, escudos de placaje y material de entrenamiento introducen al espectador directamente en el terreno de juego.

Fair Play regresa así con una propuesta escénica contemporánea, comprometida y vibrante, que une teatro y deporte para lanzar un mensaje claro: la igualdad también se juega en equipo. Entradas ya disponibles para las sesiones en https://www.teatretalia.es/fair-play

Sobre PGR ONG

PGR ONG es una organización creada por la deportista olímpica Patricia García Rodríguez, cuyo foco está en potenciar las capacidades personales, promocionar la cultura y el deporte así como sus valores como medio de educación social, de expresión de la libertad individual y de integración en cualquier parte del mundo. Desde su fundación en 2018, PGR ONG ha trabajado para promover la inclusión y el desarrollo personal generando impacto tanto a nivel nacional como internacional.

Sobre OLYMPIA METROPOLITANA

Olympia Metropolitana es una empresa de iniciativa privada dedicada a la producción, promoción y distribución de espectáculos teatrales, así como a la gestión de espacios culturales en la Comunidad Valenciana. Con una clara vocación por las artes escénicas, apuesta por un teatro actual, de calidad y conectado con el público de hoy, con el objetivo de entretener, emocionar y educar a través de historias contemporáneas.