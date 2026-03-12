Amor Romeira se sincera sobre su relación con un exfutbolista del Real Madrid: "Me trató fatal y no me quedé embarazada porque..."

Amor Romeira, conocida por su participación en 'Gran Hermano' y por su papel como colaboradora en varios programas de Telecinco, ha logrado ganarse al público. Aunque suele contar la vida de otros famosos, esta vez fue ella la protagonista de su propia historia en el pódcast 'En todas las salsas'.

La televisiva recordó su relación con el futbolista Jesé Rodríguez y no dudó en calificarla como un error: "Ahora, con el tiempo, veo que fue un error".

Romeira explicó cómo la relación se vio envuelta en la polémica mediática: "Quedé como la mala". Según relató, los medios la colocaron en una posición incómoda y muchas personas la señalaron como responsable de los conflictos.

Sobre el conflicto con Aurah Ruiz, pareja de Jesé en aquel momento, aclaró que todo ocurrió antes de que ella apareciera en su vida: "Yo tuve una historia con Jesé hace mucho tiempo. Antes de Aurah y demás. Cariño, tú no estabas ni pintada en el mapa todavía".

"Me trató fatal y no quiero entrar..."

La ruptura con Jesé tuvo un punto de quiebre que motivó a Amor a hablar públicamente y es que ya destapó la presunta relación hace muchos años: "Pero, al final, luego él se equivocó conmigo y yo exploté. Yo conté todo lo que me dio la gana porque las historias son mías y tengo derecho a contarlas". Sin embargo, también subrayó que hay aspectos que prefiere mantener en privado: "Me trató fatal y no quiero entrar. Fue de forma privada".

Jesé y Aurah Ruiz en una imagen de archivo / SD

Romeira recordó también el humor con el que afrontó situaciones virales: "Yo no me he quedado embarazada de Jesé porque nací con el útero desprendido", comentó entre risas la trans. Además, destacó la importancia de la unión entre mujeres que se sintieron afectadas por Jesé: "Todas hicimos lo correcto, que es estar unidas contra un enemigo en común. Le dimos 'hubicaína' porque se la merecía".

La canaria cerró su relato reflexionando sobre la experiencia con el actual atacante de la UD Las Palmas: "Estuve con él cuando empezó a despuntar en el Real Madrid. Él se equivocó conmigo, me cabreé y dije lo que tenía que decir. Pero, al final, son historias mías y aprendo de ellas". Lo que está claro es que su historia fue fugaz y sólo la fama televisiva de Amor Romeira hace que Jesé sepa quién es. Cosas que pasan.