Así funcionarán los autobuses de la EMT durante la semana fallera

Los autobuses de EMT València circularán ininterrumpidamente las 24 horas del día durante la semana fallera. La Empresa Municipal de Transportes se ha reforzado al máximo de cara a los días grandes de las Fallas 2026, y ofrecerá un total de 3 millones de plazas para poder desplazarse por toda la ciudad durante la semana fallera, desde el 15 de marzo hasta las primeras horas del día 20.

De estos 3 millones de plazas, buena parte servirán para el servicio ininterrumpido de transporte público durante las 24 horas del día. De esta forma, todas las líneas nocturnas de la empresa, que también operan en horario diario, duplican sus servicios y prolongan su actividad para trabajar sin interrupción desde el día 15 de marzo hasta las primeras horas del 20, después de la Cremà. Se trata de las líneas 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 81, 93, 99 y C3, a las que se sumará la 92 desde el día 16. Estas líneas ofrecen una conexión muy cercana a los escenarios principales de las fiestas o discurren alrededor de las grandes vías, y con las que será posible acercarse no sólo a los grandes eventos que se celebren durante el día, sino también a las celebraciones nocturnas como son los conciertos de fallas, los castillos y la Nit del Foc.

Dispositivo especial desde el día 15

A partir del día 15 de marzo y durante los días grandes de las Fallas, ya con el centro urbano cerrado al tráfico de vehículos privados, la EMT activará un dispositivo especial para los momentos de mayor afluencia de público (mascletàs, los días de l’Ofrena, la Nit del Foc y la Nit de la Cremà).

Con este dispositivo la mayoría de las líneas finalizarán sus recorridos lo más próximo posible al epicentro de las fiestas, para facilitar todos los desplazamientos. Así, las líneas 6, 7, 9, 11, 14, 19, 27, 35, 40, 59, 60, 62, 67, 70, 71, 72 y 73 llegarán hasta la plaza de España. Y las líneas 4, 6, 8, 11, 16, 26, 28, 32, 70, 71 y 81, hasta la plaza de Tetuán y la Porta de la Mar. Otras líneas, como las 10, 31, 64, 92 y 93, circularán por las Grandes Vías. Y, a su vez, las líneas 13, 23, 24 y 25 seguirán llegando hasta la Porta de la Mar.

Toda la información sobre los nuevos itinerarios y rutas alternativas podrá consultarse en la sección “Última hora” de EMT y en sus redes sociales. Para facilitar el normal desarrollo de la movilidad pública y el acceso de la ciudadanía sin dificultades a los autobuses municipales, la compañía ha activado también un dispositivo especial de gestión y asistencia a los autobuses y de información continuada a sus usuarios y usuarias.

Así, desde el día 16 la compañía contará cada día con cerca de 60 personas inspectores jefes y oficiales, distribuidos en puntos estratégicos como la plaza de España, la Porta de la Mar, los Jardines del Real (Viveros) o la calle de Xàtiva. La compañía también desplegará otras 40 personas informadoras que trabajarán cada día de 8:00h a 23:00h para asistir a las personas usuarias y resolver todas sus dudas sobre desplazamientos, horarios y nuevas rutas, con más de 740 horas de atención. Entre el 16 y 19 de marzo, se localizarán 33 puntos informativos en espacios estratégicos, según los actos de cada jornada.

Además, la Oficina de Atención a la Ciudadanía ha puesto en marcha un servicio especial de atención ininterrumpida, que funcionará de lunes a domingo durante los días de fallas. Durante la semana fallera, del 16 al 19 de marzo, se reforzará el servicio especial de atención por teléfono, redes de mensajería (WhatsApp y Telegram) y redes sociales, en horario de 8 a 21 horas.

Nueva línea 59

Junto a todo este dispositivo, cabe destacar la puesta en servicio de la nueva línea 59, que arrancó el lunes 9 de marzo, y que presta servicio entre la Estación del Norte, la pedanía de La Torre y Sociópolis, conectando además con el Hospital Doctor Peset, los distritos de Patraix, Jesús y el centro de la ciudad.

Esta nueva línea 59 refuerza el recorrido de la línea 9 entre València y La Torre (usa las mismas paradas), pero se desvía a la pedanía por la carretera d’Alba y la calle de Ignacio Hernández Hervás. El final del recorrido se sitúa en la zona sudeste de Sociópolis, en la zona próxima a la CV 407, donde empieza de nuevo el recorrido inverso de vuelta hacia València. En total son 7 nuevas paradas para el vecindario de Sociópolis, tres por sentido. Dos de las paradas están ubicadas en la carretera d’Alba y una tercera en la calle de Ignacio Hernández Hervás. Además, otra más, de final de recorrido, está ubicada junto a la CV-407.