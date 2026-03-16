Dejar EEUU para vivir en Valencia: la historia de la joven que ahora trabaja solo 16 horas

Cada vez más extranjeros eligen España para vivir y trabajar. Algunos llegan por el clima. Otros por la cultura. Y muchos, simplemente, por la calidad de vida. Ese es el caso de Gigi González, una joven estadounidense que decidió dejar atrás su rutina en Chicago para empezar una nueva etapa en Valencia. Su historia, recogida por la cadena económica CNBC, refleja un cambio de mentalidad cada vez más habitual en el mundo del trabajo. Menos horas. Más libertad.

Una decisión que empezó en 2019

La idea de cambiar de vida no surgió de un día para otro. En 2019, González empezó a reflexionar sobre su futuro profesional y personal. Sentía que había seguido el camino tradicional sin explorar otras opciones.

Había estudiado y trabajado en Estados Unidos. Pero había algo que le faltaba. Nunca había vivido en el extranjero. Ese pensamiento fue el punto de partida de un cambio profundo. Según ella misma explicó, quería experimentar otra cultura y salir de su zona de confort. Decidió entonces dar un giro completo a su vida. Un giro de 360 grados.

El teletrabajo permite a muchos profesionales vivir en ciudades con mejor calidad de vida. / SD

Un negocio online que lo cambió todo

Antes de mudarse a España, González tomó una decisión clave: crear su propio proyecto. Fundó un negocio digital centrado en la educación financiera para jóvenes. La idea era sencilla pero potente. Enseñar a personas de su generación a gestionar mejor su dinero, ahorrar y tomar decisiones económicas más inteligentes.

El proyecto creció poco a poco hasta convertirse en su principal fuente de ingresos. Y lo más importante: podía gestionarlo completamente online. Ese detalle cambió las reglas del juego. Gracias al teletrabajo, González ya no estaba atada a una oficina ni a una ciudad concreta. Podía trabajar desde cualquier lugar del mundo.

El salto definitivo a España

Con el negocio ya en marcha, en 2025 decidió dar el paso definitivo. Dejó Estados Unidos y se instaló en Valencia. La ciudad mediterránea se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos favoritos para nómadas digitales y profesionales que trabajan en remoto. El clima, la gastronomía y el estilo de vida son parte del atractivo. Pero hay otro factor clave. El coste de vida.

Trabajar menos horas… y vivir mejor

Antes de mudarse a España, González tenía una jornada laboral muy similar a la de millones de estadounidenses. Alrededor de 40 horas semanales. Sin embargo, su situación cambió radicalmente al instalarse en Valencia. El menor coste de vida le permitió reorganizar completamente su rutina laboral. Ahora trabaja de lunes a viernes entre las 14:00 y las 18:00 horas.

Es decir, unas cuatro horas al día. En total, alrededor de 16 horas semanales. En los momentos de más trabajo puede llegar a las 20 horas. Pero sigue siendo menos de la mitad del tiempo que dedicaba a su empleo en Estados Unidos. El resto del tiempo lo dedica a disfrutar de su nueva vida.

El menor coste de vida es uno de los motivos por los que muchos extranjeros eligen España. / SD

Un estilo de vida diferente

El cambio no solo se refleja en su horario laboral. También en su estilo de vida.Vivir en Valencia le permite tener más tiempo libre, moverse caminando por la ciudad y disfrutar de un ritmo mucho más relajado que el de una gran ciudad estadounidense como Chicago. Para González, ese equilibrio entre trabajo y vida personal es el verdadero éxito. Algo que cada vez más profesionales buscan en todo el mundo. Especialmente en la era del teletrabajo.

España, destino de nómadas digitales

El caso de Gigi González no es aislado. En los últimos años, España se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para trabajadores remotos. Ciudades como Valencia, Barcelona o Málaga han visto crecer de forma notable el número de profesionales extranjeros que trabajan online para empresas o proyectos propios. El fenómeno tiene varias razones. El coste de vida sigue siendo competitivo frente a muchas ciudades de Estados Unidos o del norte de Europa.

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El clima es uno de los mejores del continente. Y la calidad de vida es difícil de igualar. Para muchos, como González, el resultado es claro. Menos estrés. Menos horas de trabajo. Y más tiempo para vivir.