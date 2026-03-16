El truco sencillo para saber si una llamada es SPAM o timo antes de contestar... y las multas que pueden caer

Da igual la hora del día o de la noche en la que nos encontremos, siempre es 'buen' momento para que una presunta empresa decida llamarte para venderte algo. El mundo está cambiando y aunque no todo el mundo pueda ser catalogado como bueno o malo, lo cierto es que la maldad puede traducirse en violencia, robos y demás. Cada vez está más claro que vivimos pegados a, entre otras cosas, un teléfono móvil, tanto niños como mayores (mal asunto). De hecho, en España hay más dispositivos móviles activos que ciudadanos. Las llamadas telefónicas publicitarias son un auténtico engorro y siempre llegan en el peor momento. También es cierto que varias empresas se pasan la ley a la torera. Además, ahora utilizan números de teléfono que nos pueden confundir pensando que se trata de una llamada importante. Son millones los españoles que se encuentran en paro y muchos de ellos anhelan una llamada que le ofrezca la oportunidad de trabajar. La desilusión será doble cuando te percatas de que realmente sólo buscan sacarte el dinero.

A eso se suman también los numerosos intentos de estafa que están surgiendo a través de llamadas telefónicas. Por eso es importante tener herramientas que nos ayuden a evitar este tipo de situación.

Lo más importante es no dar ningún dato personal ni bancario en esas llamadas y esperar a cerciorarse de que se está hablando con un trabajador real de la compañía y después, emplear un truco que te servirá para saber quien te llama.

Dos opciones para evitar el Spam telefónico

Rosa Campos

Por un lado, a través de aplicaciones gratuitas, como Truecaller, y que le ayuda a la gente a saber quién le está llamado del otro lado. Otra opción más sencilla es activar Google, y recibirás un aviso de si se trata de una llamada comercial.

Así son las llamadas SPAM / Pexels

Google usa su aplicación Maps para cerciorarse a través de las bases de datos registradas y así evitar que esos contactos spam se salgan con la suya. De todas formas, hazte a la idea de que si bloqueas a los números de Spam, es posible que te llamen desde otros de su centralita, sobre todo ahora que sabe que se trata de un teléfono activo.

Multas por spam telefónico en España

En 2026 España ha endurecido notablemente su legislación contra el spam telefónico, un fenómeno que durante años ha generado miles de quejas de consumidores. Las nuevas normas combinan prohibiciones claras, sistemas de identificación de llamadas comerciales y un régimen de sanciones que puede alcanzar cifras millonarias.

La base legal se encuentra en la Ley General de Telecomunicaciones y la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que prohíben realizar llamadas comerciales a un consumidor si este no ha dado previamente su consentimiento expreso. Además, los contratos firmados a través de llamadas no autorizadas pueden ser declarados nulos, reforzando la protección del usuario frente a prácticas agresivas de telemarketing.

El régimen sancionador es uno de los elementos más duros de la normativa. Las infracciones leves, como una llamada puntual sin consentimiento, pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros. Si las llamadas son reiteradas o se realizan pese a que el usuario ha solicitado que cesen —por ejemplo estando inscrito en la Lista Robinson—, las sanciones pueden llegar hasta los 2 millones de euros. En los casos más graves, como campañas masivas ilegales o reincidencia continuada, las multas pueden alcanzar 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual de la empresa.

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Además, el Gobierno ha introducido medidas técnicas para dificultar estas prácticas: obligación de utilizar numeraciones identificables para llamadas comerciales y bloqueo automático por parte de las operadoras cuando se detecten irregularidades. Incluso sectores específicos, como el energético, afrontan ahora sanciones de hasta seis millones de euros si realizan telemarketing sin consentimiento previo del consumidor.