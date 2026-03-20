Muere el icónico Chuck Norris

El icónico actor estadounidense y ex campeón del mundo de kárate, Chuck Norris ha muerto. La familia ha informado de su muerte a los 86 años a través de un comunicado en Instagram este mismo viernes. El mundo del cine y las artes marciales despide a Chuck Norris, dejando un legado imborrable en la cultura popular. Reconocido por su carisma, disciplina y presencia en pantalla, Norris se convirtió en un icono del cine de acción durante las décadas de los 70 y 80, consolidando una carrera que trascendió generaciones.

Nacido como Carlos Ray Norris, inició su trayectoria en las artes marciales, destacando como campeón mundial de karate. Su dominio técnico y su reputación como luchador lo llevaron a entrenar a celebridades y, posteriormente, a dar el salto a Hollywood. Su gran oportunidad llegó al compartir pantalla con Bruce Lee, lo que impulsó su popularidad y abrió las puertas a una prolífica carrera cinematográfica.

Durante los años siguientes, protagonizó numerosas películas de acción que definieron un estilo propio: héroes duros, silenciosos y moralmente firmes. Títulos como Missing in Action o Delta Force lo posicionaron como uno de los rostros más reconocibles del género. Sin embargo, fue su papel en la serie televisiva Walker, Texas Ranger el que lo consolidó definitivamente como una figura familiar para millones de espectadores en todo el mundo.

Más allá de la actuación, Chuck Norris también destacó como empresario, escritor y figura mediática. En la era de internet, su imagen experimentó un resurgimiento gracias a los populares “hechos de Chuck Norris”, memes que lo retrata

Su fallecimiento marca el final de una era, pero su influencia permanece intacta. Chuck Norris no solo redefinió el cine de acción, sino que también inspiró a generaciones de artistas marciales y actores. Su legado continúa vivo tanto en la gran pantalla como en la cultura digital.

Con su partida, el mundo pierde a un icono irrepetible, pero su nombre seguirá siendo sinónimo de fuerza, disciplina y determinación.

Cosas reales que no sabías sobre el mítico Chuck Norris

Su nombre real no es Chuck

Pese a que en su partida de nacimiento aparece como Carlos Ray Norris Jr., esto se debe a que su padre decidió cambiar su apellido de Draak a Norris poco antes del nacimiento de Chuck. Así que, técnicamente, su nombre real sería Carlos Ray Draak Jr.

Campeón de karate

Antes de inventar su propio estilo de lucha, Chuck Norris ya era campeón de karate, e incluso fue nombrado 'Luchador del Año' por la revista Black Belt Magazine. Esto le llevó a montar su propia escuela de karate, donde entrenó, entre otros, Chad McQueen, el hijo de Steve McQueen.

Héroe por excelencia

Chuck Norris, con más de 40 años de trayectoria en el mundo del cine y la televisión, sólo ha encarnado una vez el papel de villano. Fue en la película El furor del dragón, donde interpretó a la némesis de su ídolo y amigo Bruce Lee. Además, éste fue el primer gran papel de Norris, el cual le catapultó a la fama de manera definitiva.

Amigo del gran maestro

Pese a ser enemigos en el celuloide, Bruce Lee y Chuck Norris eran grandes amigos. Norris fue uno de los encargados de transportar el féretro de Bruce Lee junto a su también amigo Steve McQueen. Ambos rindieron un sentido homenaje en el funeral del gran maestro de Jeet Kune Doo.

Con D de descendencia

Al actor le encanta la letra D como inicial de nombre. A excepción de su hijo Erik, el resto de su descendencia tienen ésta letra como incial en sus nombres: Dina, Dakota y Danilee. Curiosamente, no fue el actor quien nombró a Dina (fruto de una relación extramatrimonial), a la que no llegó a conocer hasta los 26 años.

Sin miedo a la parodia

El actor ha confesado en varias ocasiones que le hacen gracia la infinidad de chistes relacionados con su nombre. En la página web de los chistes de Chuck Norris incluso existe una sección en la que el actor elige sus chistes favoritos. Norris ha leído los chistes en varios programas de televisión, y ha protagonizado varios comerciales.

Su propia marca de vaqueros

Esto es completamente real. Chuck norris tiene su propia marca de vaqueros especiales para artes marciales. Se definen como unos vaqueros super duros que conservan la flexibilidad suficiente para patear a todos los enemigos que sea necesario.

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