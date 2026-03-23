¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo 2026? La respuesta definitiva

Ha llegado el momento. El cambio de hora en España es uno de los momentos más comentados cada año, especialmente con la llegada de la primavera. En marzo de 2026, millones de personas volverán a preguntarse lo mismo: ¿cuándo se cambia la hora?, ¿hay que adelantar o atrasar el reloj? y ¿cómo afecta este ajuste a nuestra rutina diaria? Como ocurre puntualmente cada año al llegar la última semana de marzo, España se prepara para un ajuste en sus relojes que marca el inicio oficial del periodo estival. Esta práctica, que se realiza de forma coordinada en toda la Unión Europea, tendrá lugar en la madrugada del próximo domingo 29 de marzo de 2026, cumpliendo con la planificación oficial establecida por la Comisión Europea hasta la fecha.

Aunque el debate sobre su utilidad es recurrente en la agenda política y social, la normativa vigente obliga a todos los Estados miembros a realizar este cambio el último domingo de marzo para maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante las horas de vigilia.

En esta ocasión, los ciudadanos experimentarán la vertiente más exigente del ajuste estacional, ya que se pierde una hora de descanso. Al llegar las 2:00 de la madrugada en la península, los relojes deberán adelantarse hasta marcar las 3:00, un salto temporal que obliga al organismo a una transición brusca.

Este cambio implica que, a partir de ese momento, el sol saldrá más tarde por las mañanas, pero sus rayos nos acompañarán durante un tiempo extra por las tardes, una configuración horaria que genera opiniones encontradas entre científicos y economistas.

¿Cuándo es el cambio de hora en España?

El cambio de hora en España en marzo de 2026 tendrá lugar en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026.

Como ocurre cada año, este ajuste coincide con el último domingo de marzo, siguiendo la normativa europea que regula el horario de verano.

Más concretamente:

En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla , el cambio se realiza a las 2:00 de la madrugada .

, el cambio se realiza a las . En ese momento, el reloj pasa directamente a las 3:00 .

. En Canarias, el ajuste ocurre a la 1:00, pasando a ser las 2:00.

Esto significa que ese día tendrá solo 23 horas, ya que se “pierde” una hora durante la noche.

Pronto tendrás que adelantar una hora tus relojes para dar la bienvenida al horario de verano / Pixabay

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

La respuesta es clara: en marzo de 2026 el reloj se adelanta una hora.

Este cambio marca el inicio del llamado horario de verano, cuyo objetivo principal es aprovechar mejor las horas de luz natural.

Regla fácil para recordarlo:

En marzo → se adelanta el reloj (duermes una hora menos)

En octubre → se atrasa el reloj (duermes una hora más)

Así, en la madrugada del 29 de marzo de 2026, cuando el reloj marque las 2:00, pasará automáticamente a las 3:00.

¿Cómo afecta el cambio de hora a tu día a día?

El cambio de hora en marzo tiene varias consecuencias inmediatas:

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