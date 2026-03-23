Calendario laboral 2027 en la Comunitat Valenciana: adiós a un festivo
Tras la aprobación del decreto autonómico, la Generalitat Valenciana ha fijado un total de 12 días festivos, todos ellos retribuidos y no recuperables
Ya hay calendario laboral para 2027. Aunque todavía quedan muchos festivos y vacaciones de 2026 por disfrutar ya sabemos y podemos estudiar los puentes y fiestas de cara al próximo año. Además con una gran novedad en la Comunitat Valenciana. Este año 2026 es festivo autonómico y, por primera vez en muchos años, no se tendrá que recuperar, pero en 2027 que viene el calendario laboral de la Comunitat cambia. Se trata del 24 de junio, San Juan.
El calendario laboral de 2027 en la Comunitat Valenciana llega con cambios que, aunque discretos, no pasan desapercibidos. Y sí, por fin alguien ha decidido que la tradición también puede tomarse vacaciones: el 24 de junio, día de San Juan, deja de ser festivo autonómico. Curiosamente, 2026 fue ese año casi utópico en el que este festivo se mantuvo y, para sorpresa de muchos, no hubo que recuperarlo. Un pequeño lujo laboral que no tendrá continuidad. En 2027, el calendario vuelve a su versión más… disciplinada.
Un calendario laboral con 12 festivos oficiales
Tras la aprobación del decreto autonómico, la Generalitat Valenciana ha fijado un total de 12 días festivos, todos ellos retribuidos y no recuperables. Es decir, días para descansar sin remordimientos… ni deudas horarias.
Estos son los festivos en la Comunitat Valenciana para 2027:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 6 de enero: Epifanía del Señor
- 19 de marzo: San José
- 26 de marzo: Viernes Santo
- 29 de marzo: Lunes de Pascua
- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
- 9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- 1 de noviembre: Todos los Santos
- 6 de diciembre: Día de la Constitución
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
¿Qué implica la eliminación del 24 de junio?
La supresión del festivo de San Juan no es solo una cuestión simbólica. En términos prácticos, reduce las oportunidades de puentes a mitad de año y altera la planificación de vacaciones para muchos trabajadores, sobre todo también por la fiesta de las Hogueras de Alicante, a la que también acuden muchos valencianos después de las Fallas.
Porque claro, nada dice “equilibrio entre vida laboral y personal” como eliminar un festivo veraniego. A cambio, eso sí, el calendario mantiene su estructura habitual, con mayor concentración de días libres en primavera y diciembre.
Un calendario más previsible… y menos festivo
El calendario de 2027 refuerza la estabilidad —esa gran pasión administrativa—, pero pierde uno de los festivos más populares en muchas localidades costeras. Especialmente en zonas donde San Juan no era solo un día libre, sino toda una tradición. En definitiva, 2027 será un año con el mismo número de festivos oficiales, pero con una sensación ligeramente distinta: menos hogueras, más rutina.
Y aunque siempre quedará la opción de pedir un día libre, ya sabemos que no es exactamente lo mismo. Porque convertir un martes cualquiera en festivo oficial sigue siendo, de momento, una fantasía digna de otro decreto.
El año 2027 permitirá hacer 6 puentes y hasta 2 acueductos por la disposición de festivos en lunes o viernes y habrá tres días de fiesta que caerán en sábado. Además, el 15 de agosto coincide en domingo y su festividad no se trasladará al lunes siguiente.
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