La surrealista llamada de Cristiano Ronaldo a Kiko Rivera: “Le pedí un millón de euros”

En el universo de las anécdotas imposibles del mundo del espectáculo y el deporte, pocas historias resultan tan inesperadas como la que une a Kiko Rivera con Cristiano Ronaldo. Lo que comenzó como una llamada que prometía abrir puertas internacionales en la música terminó derivando en una propuesta completamente distinta, tan sorprendente como cómica. El propio Rivera ha sido el encargado de relatar esta historia con su característico tono desenfadado, convirtiéndola en uno de los momentos más comentados de su paso por un podcast humorístico. La anécdota salió a la luz durante su participación en el podcast “Torreznos Podcast”, donde Rivera repasó su trayectoria y compartió distintas vivencias ligadas tanto al espectáculo como al deporte.

Una llamada que parecía cambiarlo todo

Todo arrancó cuando Beto, exguardameta portugués y entonces compañero de selección de Cristiano, se puso en contacto con Rivera para trasladarle una petición directa del delantero. El DJ no dudó en aceptar que le facilitaran su número, imaginando que aquella oportunidad podía marcar un antes y un después en su carrera profesional.

Durante días, la expectación fue en aumento. Rivera llegó a fantasear con la posibilidad de pinchar en eventos exclusivos o fiestas privadas del futbolista, especialmente en un momento en el que Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus, lo que reforzaba la idea de una expansión internacional.

Cristiano Ronaldo en tu etapa en la Juventus / EFE

El inesperado motivo: un injerto capilar

La realidad, sin embargo, fue muy distinta a lo que Rivera había imaginado. Tras recibir un mensaje de WhatsApp del propio Cristiano y hablar directamente con él, descubrió que el motivo de la llamada no tenía nada que ver con la música.

El portugués quería ofrecerle someterse a un tratamiento en su clínica capilar, recientemente abierta en Madrid. La sorpresa fue mayúscula. “Habrá pensado: ¿quién es el calvo más conocido?”, relató entre risas Kiko Rivera, dejando claro que la propuesta le pilló completamente desprevenido.

Lejos de aceptar, el DJ optó por tomarse la situación con humor y lanzar una contraoferta tan inesperada como la propia llamada: pidió un millón de euros. La respuesta, como era de esperar, fue negativa, poniendo fin a una conversación que ya forma parte de su repertorio de historias más surrealistas.

Cuando Kiko Rivera quiso entrenar al Valencia CF

Más allá de esta historia con Cristiano, Rivera también dejó otro momento llamativo en 2017 al ofrecerse públicamente para entrenar al Valencia CF. En plena crisis deportiva del club (todavía perdura), el DJ sorprendió con un mensaje en redes sociales en el que aseguraba que podría clasificar al equipo para competiciones europeas. "Estoy seguro que si el Valencia me pillara como entrenador lo metería en UEFA! Ahí lo dejo", aseguró Kiko.

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Kiko Rivera con la zamarra valencianista / X

Aunque sus palabras no pasaron de lo anecdótico, reflejan su tendencia a generar titulares y participar en conversaciones públicas con un tono desenfadado. Entre propuestas imposibles y llamadas inesperadas, Kiko Rivera continúa siendo una figura capaz de captar la atención, incluso cuando las historias parecen difíciles de creer.