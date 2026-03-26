Confirmado por Hacienda: Estas son las fechas de la declaración de la Renta

El socio que todo ciudadano tiene llega dispuesto a pedirte que rindas cuentas. Las de la Renta. Las de todos los años. Dicen que Hacienda somos todos, aunque no todos pagan lo mismo ni lo que deben. Muchos, ni un euro. A unos les devuelven dinero previamente cobrado en nóminas y a otros les toca pagar todavía más.

Cada uno tiene las circunstancias particulares que le pueden beneficiar o perjudicar en un momento dado, pero está claro que si te toca presentarla este año, no dejes de hacerlo porque muy probablemente vayan a por ti. España sigue batiendo récords año tras año últimamente en recaudación, así como en subidas de impuestos y gasto público. Sea en lo que sea. Es importante saber que hay varias maneras de presentarlas. Más allá de contactar con un gestor privado, puedes hacerlo por tu cuenta vía telemática, pero también por teléfono o presencial. Todo conlleva una serie de fechas de inicio, pero todas ellas deben terminar como tarde el 30 de junio. Ojito con el calendario.

Estas son las fechas de la declaración de la Renta 2025

La campaña de la declaración de la renta de 2026, donde se declara la situación correspondiente al ejercicio 2025 comenzará días después de Semana Santa. Puedes ir comprobando tu borrador con la base del año pasado, recopilar nuevos datos o ir analizando qué cosas te puedes desgravar para procurar que te devuelvan algo del dinero que previamente te quitaron mediante algunos de los muchos impuestos. Si tienes hijos, vas al gimnasio, gastos extra, ojito con las situaciones específicas de algunas Comunidades Autónomas, que pueden ser beneficiosas para el contribuyente si está atento a lo que toca.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la sede de su ministerio. / José Luis Roca / EPC

8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio).

(solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio). 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio).

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Otra cosa a tener en cuenta es si pretendes hacer la declaración individual o de forma conjunta. La recomendación principal es comprobar el resultado en ambos casos y con ello, decidir. Hay que cuidar las finanzas personales.