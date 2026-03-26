¿Todavía no tienes tu DNI en el móvil? Ya hay fecha para su entrada en vigor

A partir del 2 de abril, llevar el DNI en el móvil deja de ser una idea de futuro para convertirse en una realidad. La Policía Nacional ha anunciado una nueva funcionalidad que permitirá a los ciudadanos identificarse de forma digital, sin necesidad de portar el documento físico. Este avance supone un paso importante hacia la digitalización de los servicios públicos en España y plantea nuevas ventajas en términos de comodidad, seguridad y rapidez.

El DNI digital es una versión electrónica del Documento Nacional de Identidad que podrás llevar en tu smartphone. A través de una aplicación oficial, será posible mostrar tus datos identificativos de manera válida ante determinadas situaciones, como controles de seguridad o trámites administrativos. Esto no implica que el DNI físico desaparezca, al menos por ahora. Ambos formatos convivirán, pero el uso del móvil facilitará muchos procesos cotidianos en los que hasta ahora era obligatorio presentar el documento en formato tarjeta.

¿Desde cuándo se puede usar?

Según ha anunciado la Policía Nacional, esta funcionalidad estará disponible a partir del 2 de abril. Desde esa fecha, los ciudadanos podrán activar el DNI digital y comenzar a utilizarlo en los contextos autorizados. Es importante destacar que su implementación será progresiva. Es decir, no todos los organismos o situaciones aceptarán el DNI en el móvil desde el primer día, pero se espera que su uso se amplíe rápidamente.

Cómo activar el DNI en el móvil

Activar el DNI digital es un proceso sencillo, pero requiere seguir algunos pasos para garantizar la seguridad de tus datos. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

Descargar la aplicación oficial: El primer paso será instalar la app oficial de la Policía Nacional destinada a gestionar el DNI digital. Es fundamental asegurarse de que se trata de la aplicación legítima para evitar fraudes o suplantaciones.

El primer paso será instalar la app oficial de la Policía Nacional destinada a gestionar el DNI digital. Es fundamental asegurarse de que se trata de la aplicación legítima para evitar fraudes o suplantaciones. Verificación de identidad: Una vez descargada la app, tendrás que verificar tu identidad. Esto puede hacerse mediante: Certificado digital, sistema Cl@ve o presencialmente en una comisaría. Este paso es clave para vincular tu identidad real con el dispositivo móvil.

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Vincular el dispositivo : Tras la verificación, deberás asociar tu DNI al teléfono móvil. Este proceso incluirá medidas de seguridad como códigos de verificación o autenticación biométrica (huella o reconocimiento facial).

: Tras la verificación, deberás asociar tu DNI al teléfono móvil. Este proceso incluirá medidas de seguridad como códigos de verificación o autenticación biométrica (huella o reconocimiento facial). Activar el DNI digital: Una vez completados los pasos anteriores, tu DNI quedará disponible en la aplicación. Podrás consultarlo y mostrarlo cuando sea necesario.

Ventajas del DNI en el móvil

La incorporación del DNI digital trae consigo múltiples beneficios tanto para los ciudadanos como para la administración pública. Olvídate de llevar siempre la cartera encima. Con el DNI en el móvil, tendrás tu identificación disponible en todo momento, siempre que lleves tu smartphone.

El acceso inmediato a tu documento facilita gestiones administrativas, controles de seguridad o cualquier situación en la que debas identificarte. Además, aunque pueda parecer lo contrario, el DNI digital incorpora altos niveles de seguridad:

Cifrado de datos

Autenticación biométrica

Protección frente a falsificaciones

Además, en caso de pérdida del móvil, es posible bloquear el acceso rápidamente. Perder el DNI físico es un problema común. Con la versión digital, reduces ese riesgo, ya que el documento está protegido dentro de tu dispositivo.

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Otra ventaja importante es que los datos pueden actualizarse automáticamente. Esto evita problemas relacionados con información desactualizada.