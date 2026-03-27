Este es Fran García, el ex canterano del Valencia CF que participa en la Isla de las Tentaciones

Ya se ha anunciado la nueva temporada de La Isla de las Tentaciones, y con ella los solteros y solteras de la edición. En la nueva temporada del reality estrella de Telecinco siempre surgen figuras de lo más variopintas, pero esta vez una tiene relación con el Valencia CF. En este caso, estamos hablando del ex canterano valencianista Fran García. El jugador formado en la academia blanquinegra y actual jugador del CD Soneja se ha aventurado en esta experiencia por República Dominicana.

El futbolista nacido en el año 2005 se formó en Paterna y en su breve carrera ha pasado por clubes como el Vilamarxant, el Utiel o el Soneja, dónde lleva 2 tantos en 16 encuentros. Aunque, Fran ha preferido dejar (al menos por unos meses) su carrera en el deporte rey para adentrarse en esa puja televisiva por las nuevas parejas (aún por confirmar) de está décima edición de LIDLT. De hecho, aún sin haberse estrenado el primer capítulo del programa, el valenciano ya ha dejado algunas frases para el recuerdo.

"Soy egocéntrico, orgulloso y muy chulete"

Se presentó fuerte el extremo del equipo castellonense, poniendose mínimamente al nivel de sus predecesores en anteriores ediciones. "Yo soy de los que juega un partido por la tarde y por la noche puede jugar otro", explicaba el valenciano haciendo gala de sus evidentes noches corridas por el ocio nocturno valenciano. No contento con esto, Fran se presenta como "el prototipo de cualquier mujer", argumentándolo con sus tatuajes, su cualidad de deportista, sus ojos azules y sus abdominales. El ex canterano blanquinegro ha hecho hincapié en sus ojos azules, dejando claro que son sus arma definitiva en lo que a seducción se refiere. "Estos ojos ligan solos", reafirma Fran.

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El jugador del CD Soneja ha comentado que no tiene dificultades para ligar, destacando además que es el que frecuentemente es ligado por las mujeres. Ya para finalizar, le han preguntado por sus preferencias en lo que a chicas se refiere y el extremo no ha dado una respuesta clara. "No tengo prototipo, he estado con rubias, morenas...", explicaba Fran para dejar claro su amplio gusto sexual.