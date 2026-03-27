Campaña de la Renta en la Comunitat Valenciana: el 'truco legal' que puede hacerte pagar menos

Ha llegado el momento de empezar a pensar en la campaña de la Renta 2026. Este año desde Hacienda se presenta con cambios importantes que afectan a miles de contribuyentes en la Comunitat Valenciana. Aunque cada año se repite la misma historia, en esta ocasión hay una diferencia clave: más personas que nunca podrán beneficiarse de deducciones… si saben dónde mirar. Y ahí está el problema. Porque mientras algunos logran ahorrar cientos de euros, otros siguen cometiendo el mismo error: aceptar el borrador sin revisar las ventajas fiscales que podrían aplicar.

Una de las grandes claves de la Renta 2026 (correspondiente al ejercicio 2025), que arranca con el mes de abril, es la ampliación de los límites de renta para acceder a deducciones autonómicas. En términos sencillos: Más contribuyentes pueden beneficiarse de ventajas fiscales que antes estaban fuera de su alcance.

Esto afecta especialmente a deducciones relacionadas con salud, vivienda o gastos personales, que ahora llegan a perfiles con ingresos medios que antes quedaban excluidos. ¿Los conoces?

Gimnasio, dentista y gafas: los gastos que ahora “te devuelven dinero”

Una de las medidas más llamativas —y también más desconocidas— es la posibilidad de deducir gastos cotidianos en la declaración de la Renta de Hacienda.

Entre ellos destacan:

Cuotas de gimnasio o actividades deportivas

Tratamientos dentales

Compra de gafas o lentillas

En algunos casos, se puede deducir hasta un 30% del gasto, lo que convierte estos pagos habituales en una oportunidad real de ahorro. Este tipo de medidas buscan algo claro: incentivar hábitos saludables mientras se reduce la carga fiscal.

Familias, hijos y conciliación: ventajas que muchos no aplican

Otro de los bloques clave de deducciones sigue siendo el familiar. Puedes beneficiarte si has tenido hijos recientemente, formas parte de una familia numerosa o monoparental y si pagas guardería o gastos educativos A pesar de ello, sigue siendo una de las deducciones más olvidadas, especialmente entre quienes confirman el borrador sin comprobarlo.

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España (i), jura su cargo ante Felipe VI (d) el pasado viernes durante un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela. / Ballesteros / EFE

Reformas en casa: ojo, porque también desgravan

Si durante 2025 hiciste obras en tu vivienda, podrías estar perdiendo dinero sin saberlo. Se mantienen deducciones por mejoras de eficiencia energética, instalación de energías renovables y adaptaciones por accesibilidad. En algunos casos, el porcentaje deducible puede ser elevado, lo que convierte estas reformas en una ventaja fiscal importante.

Consejos rápidos para evitar sustos

Si quieres hacer bien tu declaración este año, ten en cuenta estas claves:

Revisa todos los datos antes de confirmar

Comprueba las deducciones autonómicas una por una

Guarda facturas y justificantes

Declara todos tus ingresos, incluso los digitales

Verifica si cumples los nuevos límites de renta

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Un pequeño descuido puede costarte caro… pero una buena revisión puede suponerte un ahorro importante. La Renta 2026 en la Comunitat Valenciana no es solo un trámite: es una oportunidad para optimizar tu situación fiscal. Con más deducciones disponibles y nuevas condiciones más flexibles, la diferencia entre hacerlo bien o mal puede ser de cientos de euros. Y justo antes de darle al botón de “confirmar”, conviene hacerse una última pregunta: ¿Estoy seguro de que no estoy pagando de más?