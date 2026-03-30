Vuelve València Cuina Oberta con récords y nuevas incorporaciones

València Cuina Oberta vuelve del 9 al 19 de abril de 2026 con un récord de participación: 75 restaurantes, entre ellos ocho con estrella Michelin y 12 nuevas incorporaciones. Durante once días, el festival invita a disfrutar de la gastronomía de proximidad y de calidad a través de menús especiales y experiencias únicas que celebran lo mejor de la cocina valenciana. Todas las propuestas se pueden consultar ya y reservar a través de la web del certamen: www.valenciacuinaoberta.com.

Así, esta edición contará con la participación de Flores Raras, La Salita, Fraula, Riff, Lienzo, Fierro, Arrels y Simposio, juntando más estrellas Michelin que nunca. También son destacables las 12 nuevas incorporaciones de restaurantes, todas ellas muy apetecibles, entre las que se encuentran los menús que ofrecerán Al Grano, Fraula, Maestro Bar, Maravella, Noble, Trencabeach y Vlue Salamanca; así como las experiencias que proponen Alegal, Mengem, Serralunga, Valencia Club Cocina y La Oficina. De esta manera, la nueva edición de este festival gastronómico ratifica su buena trayectoria y crecimiento a lo largo de los años.

Presentación

La presentación de la nueva edición ha tenido lugar este lunes en el restaurante Barecito, con participación de la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero.

La presentación contó con la presencia de la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero. / AYTO. DE VALENCIA

Durante su intervención, Llobet ha destacado la importancia de València Cuina Oberta en el modelo gastronómico de la ciudad. “Es una oportunidad única para poner en valor la riqueza local, con un enfoque muy claro en la sostenibilidad y en la identidad mediterránea de València. Este festival gira en torno a la Despensa del Mediterráneo, garantizando que los menús se elaboran con productos autóctonos y de kilómetro 0, porque la gastronomía valenciana empieza mucho antes de que el plato llegue a la mesa: nace en la tierra, en la huerta, en el mar y en las manos de quienes trabajan estos productos. Cuina Oberta nos recuerda exactamente eso, nuestra identidad en cada bocado”, ha señalado.

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo ha destacado la importancia de esta iniciativa como “una auténtica herramienta de promoción turística y de puesta en valor de nuestra identidad”, subrayando que la gastronomía es “cultura, tradición, innovación y, sobre todo, experiencia”. Asimismo, José Manuel Camarero, ha incidido en que eventos como València Cuina Oberta permiten “acercar la excelencia al conjunto de la ciudadanía y de quienes nos visitan, democratizando el acceso a la alta cocina y mostrando el enorme talento de nuestros chefs y profesionales”.

Experiencias gastronómicas únicas

Además de los menús, València Cuina Oberta propone 17 experiencias únicas organizadas por 14 restaurantes, pensadas para disfrutar más allá del plato. Los comensales podrán participar en catas de vino, masterclass de coctelería, talleres de elaboración de horchata o panes de masa madre, descubrir cocinas internacionales o aprender los secretos de pinchos y chuletas a la brasa. Cada actividad ofrece una forma diferente de conectar con la gastronomía valenciana y vivirla de manera activa y divertida.

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Ya se puede reservar tanto las experiencias como los menús exclusivos de 75 de los mejores restaurantes de la ciudad de València, que ya están disponibles a través de la página web www.valenciacuinaoberta.com.