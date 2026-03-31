Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

Para la venezolana que compite con la Federación de Castilla La Mancha la de Cáceres ha sido su primera Copa de España, donde ha destacado la exigencia de la final, el empuje del público en el Rocódromo Alberto Ginés López y fija la Copa del Mundo de Madrid como uno de sus próximos objetivos. Más información