¡Confirmado! Princesas Disneyland Paris 2026: la fecha secreta que todos los fans están esperando

El año 2026 no solo será inolvidable para los fans de las princesas Disney, sino que marcará un antes y un después en Disneyland Paris gracias a una de las aperturas más esperadas de su historia: el espectacular World of Frozen. Este lanzamiento convierte a 2026 en una fecha clave para visitar el parque, especialmente para quienes sueñan con vivir la magia de Elsa, Anna y el universo de Arendelle. Pero además, ahora ya sabemos la fecha más esperada para los fans de las princesas, que este año se adelanta. ¿Estas preparando tu viaje?

La Semana de las Princesas regresa en agosto Del 16 al 22 de agosto de 2026, Disneyland Park acogerá la Semana Internacional de las Princesas, dedicada a las Disney Princess. Durante estos días habrá encuentros especiales, experiencias gastronómicas temáticas y actividades exclusivas en todo el parque, incluyendo opciones premium en el Disneyland Hotel y oportunidades únicas de fotos con Disney PhotoPass.

Un evento que promete magia renovada

Cada año, Disneyland Paris sorprende con experiencias únicas, pero en 2026 el foco estará claramente puesto en las princesas Disney. Desde desfiles especiales hasta encuentros exclusivos, el parque busca elevar la experiencia a un nuevo nivel. Este evento no solo celebra a personajes clásicos como Cenicienta, Ariel o Bella, sino que también incorpora a princesas más modernas como Moana o Elsa, ampliando así su atractivo para diferentes generaciones.

Se espera la incorporación de nuevas tecnologías inmersivas, espectáculos nocturnos mejorados y experiencias interactivas que permitirán a los visitantes sentirse parte de los cuentos de hadas.

Además, el parque está apostando por la personalización de la experiencia. Esto significa que los visitantes podrán planificar encuentros con sus princesas favoritas, acceder a eventos exclusivos y disfrutar de actividades temáticas adaptadas a diferentes edades.

Experiencias imperdibles para fans de las princesas

Uno de los mayores atractivos será, sin duda, la posibilidad de interactuar con las princesas en entornos cuidadosamente diseñados. Estas son algunas de las experiencias más esperadas:

Encuentros personalizados : espacios donde los visitantes podrán conocer a las princesas, tomarse fotos y vivir momentos únicos.

: espacios donde los visitantes podrán conocer a las princesas, tomarse fotos y vivir momentos únicos. Desfiles temáticos : carrozas espectaculares con coreografías y música en vivo.

: carrozas espectaculares con coreografías y música en vivo. Restaurantes temáticos : cenas especiales donde las princesas aparecen durante la experiencia gastronómica.

: cenas especiales donde las princesas aparecen durante la experiencia gastronómica. Espectáculos nocturnos: shows de luces, música y fuegos artificiales inspirados en las historias más queridas.

Los desyunos, comidas o cenas con princesas es lo de más demandado en Disney. / SD

Estas actividades están pensadas tanto para niños como para adultos, consolidando el atractivo universal del evento.

Un nuevo reino para las princesas Disney

World of Frozen no es una simple atracción, sino un mundo completo inspirado en el universo de Frozen. Los visitantes podrán pasear por el reino de Arendelle, descubrir el castillo de Elsa y sumergirse en escenarios que recrean fielmente la película. Entre sus principales atractivos destaca la experiencia Frozen Ever After, un viaje en barca que recorre las escenas más icónicas de la historia, acompañado de música, efectos especiales y animatronics de última generación. Además, habrá encuentros con personajes como Elsa y Anna, lo que refuerza el protagonismo de las princesas en esta nueva etapa del parque.