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El increíble rescate de un hombre en l'Albufera

La Guardia Civil ha salvado la vida a un hombre que se encontraba sumergido en un paraje muy cercano a la Albufera de Valencia. A las 08:10 horas del día de ayer, los agentes recibieron aviso de la central operativa de servicio al objeto de acudir al motor de Sargues de la localidad de Catarroja, una acequia próxima al Puerto de Catarroja, ya que un agricultor manifestó haber observado lo que parece una persona sumergida por lodo en el interior de un canal. Personadas las patrullas, y poniendo en riesgo su integridad física para acceder al canal cubierto de lodo, se introducen en él y consiguen extraer a esta persona inconsciente, a la cual solo se le veían pies y cara. Tras realizarle maniobras de reanimación en el interior del vehículo oficial, los agentes consiguieron su traslado hasta una zona accesible para el SAMU. Una vez SAMU estabiliza a la persona, es trasladada hasta el hospital. Por el estado en el que se encontraba, llevaba horas introducido en el canal, presentando signos de hipotermia y rigidez en las extremidades. Uno de los agentes participantes en la intervención sufrió lesiones y fue trasladado al centro hospitalario. El servicio ha sido realizado por agentes del Puesto Principal de Alfafar.