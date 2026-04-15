Sandra Barneda expulsa a dos concursantes... y La Isla de las Tentaciones ya prepara una nueva pareja sustituta

La Isla de las Tentaciones 10 empezó el pasado lunes de manera oficial en Telecinco. Ya sabemos que este programa se grabó meses atrás, prácticamente sin tiempo para ventilar las villas tras la pasada edición. El programa es la gallina de los huevos de oro y Mediaset tiene claro que la va a explotar al máximo.

Por el momento se ha visto poco, pero sirve para hacerse una idea de los personajes que nos van a ofrecer muchas noches de contenido. Que sí, que ya sabemos que son actores de tercera división, ligones de discoteca prácticamente confeccionados con los mismos moldes y que repiten idénticos diálogos a todas las chicas durante todas las ediciones. Pero, como los regates de Messi (los que no hace Fran García), sabes que te lo va a hacer... y te lo hace. Ellas actúan igual, aunque lo suelen tener más fácil y no necesitan repetir tantas veces las consignas, ya que les vale con acercarse.

Con todo esto, ya se produjeron las presentaciones entre la soltería y sus presas, añadiendo los presuntos tentadores VIP. Sí, esos que llegan con una especie de aura que les hace parecer superiores al resto, ganándose las miraditas principalmente de las novias, ex en potencia. Hubo reparto de primeras citas y consiguientes enfados y sobreactuaciones. Lo habitual.

Dos expulsados del reparto de citas

Sandra Barneda ya tiene menos paciencia que en el pasado, ya que está de vuelta y se las sabe prácticamente todas. No hay más que ver cómo abronca a la jauría cada vez que se cruzan machos y hembras. Lo último se produjo este martes, cuando echó a dos participantes del reparto de citas: "Esto va a traer consecuencias". Y es que apartó a Christian y a Luis del escenario. La tensión era evidente y Mar, pareja del primero, corrió tras su novio para ofrecerle una huída juntos. Multita y para España de vuelta, vamos.

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El caso es que La Isla de las Tentaciones acostumbra a tener plan B y C, tanto en forma de parejas concursantes como de nuevos tentadores VIP. Y es que todo puede pasar. Lo que está claro es que una de las parejas concursantes abandonará el programa más pronto que tarde y ya calienta una nueva dupla. Se tratan de un chico moreno que mejorará la media de la villa y una chica rubia que deberá dar juego rápidamente y no tardará en liarse con un tentador en la piscina. Upps, que esto es un espóiler.