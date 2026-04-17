La primavera florece en los BIOPARC con un viaje único hacia la naturaleza salvaje

La primavera nos llena de vida. El verde se intensifica, los días más largos incitan a disfrutar y crece el deseo de reconectar con lo natural. Existen lugares donde esa sensación va un paso más allá, espacios en los que la naturaleza no solo se observa, sino que nos envuelve por completo. Es la propuesta de los BIOPARC de Fuengirola, Valencia y el Acuario de Gijón, que invitan a un viaje de zooinmersión por algunos de los ecosistemas más fascinantes y amenazados del planeta.

Los BIOPARC representan un innovador concepto de parques de conservación de animales. Gracias a la fiel recreación de hábitats salvajes, es posible adentrarse en parajes exuberantes, en una experiencia donde animales, vegetación y entorno se integran de forma única, sin barreras visuales, formando un auténtico “oasis de vida”. De esta manera es posible encontrarnos “cara a cara” con leopardos, cocodrilos o pirañas y conmoverse con los juegos y delicadeza de las numerosas crías.

Este contacto directo con la naturaleza despierta emociones que superan el entretenimiento para llegar al corazón. Es aquí donde nace la vanguardista idea de los BIOPARC: ser referentes de un nuevo modelo de ocio, el denominado “ocio con causa”, para inspirar un cambio de actitud hacia la conservación del planeta y la defensa de la diversidad biológica.

León y jirafa en la sabana africana de BIOPARC Valencia / Bioparc

El compromiso con la biodiversidad es un eje esencial de los parques de Fuengirola, Valencia y el Acuario de Gijón, que se completa con la actividad de la Fundación BIOPARC. Entendiendo la conservación de forma global, su labor se centra en proteger especies en peligro de extinción. Por una parte, la actuación ex situ, con la participación en cerca de un centenar de programas europeos. Una responsabilidad que se refleja en el día a día de cada parque, donde los equipos de cuidado animal trabajan para garantizar el máximo bienestar. Y la otra parte fundamental, la in situ, está liderada por la Fundación BIOPARC participando en proyectos de protección de fauna silvestre tanto a nivel internacional como en España, contribuyendo a preservar los ecosistemas.

Tapires malayos en BIOPARC Fuengirola / BIOPARC

Cada uno de los tres enclaves ofrece un viaje extraordinario. En Valencia, la indómita África se despliega en todo su esplendor. En Fuengirola, las selvas rodean al visitante en un frondoso recorrido por algunos de los bosques tropicales más valiosos que existen. Y en Gijón, el acuario permite sumergirse en la alucinante vida marina y comprender su fragilidad. Y como denominador común, los BIOPARC son centros de divulgación para aprender, enamorarse de esta inmensa riqueza natural y protegerla. La educación ambiental, con actividades gratuitas para personas de todas las edades, es uno de sus pilares primordiales, con una programación lúdico-didáctica complementaria que convierte cada itinerario en una original forma de acercarse al conocimiento de la naturaleza. Rutas guiadas, exposiciones, danzas africanas, encuentros con el personal encargado de atender a los animales y la exclusiva proyección en realidad virtual “La Última Frontera” para descubrir el mundo oculto de los océanos son algunas de las opciones. La última tecnología, con la APP de los BIOPARC de Fuengirola y Valencia facilita aprovechar al máximo la visita y utilizar los mapas interactivos. Además, se cuenta con todos los servicios necesarios para disfrutar de una jornada completa: restaurantes con espectaculares vistas y una oferta gastronómica para todos los gustos, zonas infantiles, espacios para descansar y tiendas con productos sostenibles y recuerdos originales.

Esta primavera, los BIOPARC se consolidan como una alternativa de ocio que convida a observar, con una mirada diferente, la naturaleza más salvaje sin salir de la ciudad y a concienciarse sobre la conservación de nuestro planeta.

Lagarto verde de tanzania - BIOPARC Acuario de Gijón / Bioparc

BIOPARC Valencia, naturaleza africana en el corazón de la ciudad

BIOPARC Valencia acerca la riqueza de los ecosistemas africanos, con impresionantes recintos multiespecie que recrean fielmente los paisajes de la sabana, la selva, los grandes humedales con la enigmática cueva de Kitum y la exótica isla de Madagascar. El parque alberga más de 6.000 animales de 150 especies, con especial atención a aquellas en peligro de extinción.

Entre sus grandes atractivos también destaca la única visión subacuática en España de hipopótamos, el bosque de baobabs o el paseo entre lémures. Y, especialmente, la sorprendente imagen de contemplar presa y depredador en un mismo campo visual, como a los leones sobre su atalaya vigilando a los rebaños de distintos antílopes, avestruces o jirafas.

Ahora es un momento ideal para emocionarse con el “bebé” Kairu, el rinoceronte que corretea por la sabana junto a las cebras, los pequeños elefantes Malik y Makena, de dos y tres años o las crías de chimpancé, Cala y Ekon.

Kairu, la cría de rinoceronte empieza la integración con las cebras / Bioparc

BIOPARC Fuengirola: esperanza para la fauna tropical

BIOPARC Fuengirola cumple 25 años y se ha consolidado como un referente en la conservación de especies, gracias a sus instalaciones que recrean con gran fidelidad las selvas tropicales del mundo.

Hace un año nacía Tari, una cría de tapir malayo (Tapirus indicus), que, desde su primer aliento, se convirtió en símbolo de esperanza para una de las especies más amenazadas del planeta. A este hito se suma el nacimiento de un perezoso de dos dedos y, especialmente, el de una cría de gorila nacida hace unos meses. Todos estos nacimientos reflejan el firme compromiso del parque como referente internacional en bienestar animal.

Ernie cria gorila Bioparc Fuengirola / Bioparc

El recorrido se completa con la presencia de especies como el orangután de Borneo, el tigre de Sumatra o el dragón de Komodo, junto a otras menos conocidas, pero igualmente relevantes, como el panda rojo, el tití emperador o el faisán de Edwards, una especie especialmente significativa por haber sido la primera del parque en iniciar su proceso de reintroducción en su hábitat natural a través de programas de conservación.

BIOPARC Acuario de Gijón: la belleza de la vida marina

BIOPARC Acuario de Gijón es un referente en conservación, educación y bienestar animal. Ofrece una visión completa de la vida subacuática a través de ecosistemas marinos y fluviales de todo el mundo. Sus instalaciones recrean entornos tan diversos como la Costa Cantábrica, los océanos Atlántico e Indo-Pacífico, arrecifes de coral o el bosque húmedo tropical americano, entre otros. Sus grandes atractivos son los tiburones toro, los ajolotes o las tortugas marinas dentro de casi las 480 especies que allí habitan.

Alimentación en el Gran Ocenario / Bioparc

Desde 2026, la exposición permanente “Microclimas” amplía la experiencia con reptiles, anfibios e invertebrados en hábitats controlados, consolidando su papel como espacio de divulgación científica y sensibilización ambiental.

El Acuario refuerza, además, su labor conservacionista a través del CRAMA, centro dedicado a la recuperación de fauna marina, como tortugas bobas y focas, que tras su rehabilitación son devueltas al medio natural.