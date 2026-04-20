Cancha Solidaria Endesa activa el matchfunding para impulsar cinco proyectos sociales vinculados al baloncesto

Cancha Solidaria Endesa da un nuevo paso en su edición actual con el arranque de la fase de matchfunding, una etapa clave para convertir el apoyo social en financiación real. Desde el pasado 14 de abril y durante las siguientes tres semanas, los cinco proyectos ganadores podrán recaudar fondos con el impulso directo de Endesa.

Todo el que quiera conocer más de las iniciativas y apoyar alguna de ellas con alguna donación pueden hacerlo visitando la web de Cancha Solidaria Endesa.

La iniciativa, que se consolida como una plataforma de referencia en el ámbito del deporte con impacto social, permitirá que cada proyecto pueda alcanzar hasta 10.000 euros de financiación gracias a este sistema. Asimismo, Endesa se ha comprometido a duplicar los primeros 2.500 euros recaudados por cada iniciativa, con el objetivo de incentivar la movilización de la comunidad en torno al baloncesto.

Impulsar el baloncesto con impacto social

El objetivo no es solo económico. Cancha Solidaria Endesa busca implicar a la comunidad “Basket Lover” en proyectos que utilizan el baloncesto como herramienta de transformación social, generando un vínculo directo entre aficionados, entidades y causas con impacto real.

El modelo de matchfunding sitúa a las personas en el centro de la acción. Durante esta fase, los padrinos de los proyectos ganadores deberán activar a sus comunidades para lograr el mayor número de aportaciones posible. A cambio, los donantes podrán acceder a recompensas individuales y exclusivas, accediendo a experiencias y merchandising único y personalizado, gracias a la colaboración con la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb).

Cinco proyectos que transforman comunidades

Tras una convocatoria en la que participaron cientos de iniciativas, la comunidad ha seleccionado cinco proyectos que destacan por su capacidad de generar impacto social a través del baloncesto. Estos son los cinco ganadores de Cancha Solidaria Endesa:

Llüisos de Gràcia – “Volem jugar a casa”

Este proyecto busca reformar y ampliar una pista histórica que actualmente presenta un estado obsoleto, garantizando así la continuidad de entrenamientos y cientos de partidos anuales. En ella también participan equipos con discapacidades intelectuales y apuesta por la sostenibilidad mediante la instalación de una cubierta verde con placas fotovoltaicas, reforzando su impacto positivo en el entorno del barrio.

Llüisos de Gràcia – “Volem jugar a casa” / Cedida

Hoops Outside – “Floreciendo”

Una propuesta que combina deporte y arte para transformar una cancha en un espacio de cohesión social. A través de una intervención artística liderada por la artista sevillana Mariela, el proyecto utiliza el simbolismo de las flores para representar crecimiento colectivo y resiliencia. Además, incorpora un proceso documental participativo que recoge la historia del barrio y la implicación de sus vecinos.

Hoops Outside – “Floreciendo” / Cedida

Fundación Gran Canaria – “Proyecto Carmen”

Es una iniciativa centrada en mujeres con cáncer de mama que utiliza el baloncesto como herramienta terapéutica. A través de entrenamientos adaptados, el proyecto fomenta la actividad física, el bienestar emocional y la creación de redes de apoyo entre las participantes, generando un espacio seguro de acompañamiento.

Fundación Gran Canaria – “Proyecto Carmen” / Cedida

Movistar Estudiantes – “Escuela Inclusiva”

En 2022 Movistar Estudiantes, en colaboración con la Asociación Una Mirada en Marte, inició una escuela de baloncesto inclusiva promoviendo la integración de jóvenes con capacidades diferentes a través del deporte. Desde su creación, ha logrado consolidar un espacio en el que se trabajan habilidades psicomotrices, sociales y de autonomía personal, favoreciendo la inclusión real a través del deporte.

Movistar Estudiantes – “Escuela Inclusiva” / Cedida

Fundación Breogán – Proyecto Ícaro

Se trata de un programa dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad social que utiliza el baloncesto como herramienta educativa y de acompañamiento. A través de entrenamientos semanales, se fomentan valores como la igualdad de oportunidades, la inclusión y el desarrollo personal, contribuyendo a reducir la brecha social.

Fundación Breogán – Proyecto Ícaro / Cedida

Patrocinio con propósito

El compromiso de Endesa con el baloncesto forma parte de una estrategia más amplia basada en el patrocinio con propósito. Este enfoque busca aprovechar el potencial del deporte como motor de cambio social, promoviendo valores como la inclusión, el trabajo en equipo o la igualdad de oportunidades. Cancha Solidaria Endesa es un ejemplo de esta visión, al combinar apoyo económico, acompañamiento profesional y la implicación directa de la comunidad.

Durante las próximas semanas, la participación de los ciudadanos será clave para que estas iniciativas puedan crecer y multiplicar su impacto. Las donaciones, además de contribuir a causas sociales, permiten a los participantes formar parte activa de un movimiento que utiliza el deporte como herramienta de transformación. El modelo de Cancha Solidaria Endesa también garantiza un entorno seguro y transparente en la gestión de pagos, gracias a la colaboración con plataformas especializadas que aseguran el correcto tratamiento de las transacciones y la protección de los colaboradores.

Quienes deseen conocer las bases de la convocatoria y el proceso de participación pueden hacerlo hacer en www.canchasolidaria.com.