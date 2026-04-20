La DGT te multa aunque no conduzcas: el cambio que afecta a miles de acompañantes

La normativa de tráfico da un giro importante. Y no solo afecta a los conductores. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto el foco en una figura que hasta ahora pasaba desapercibida: el acompañante. Con la nueva regulación impulsada por la Unión Europea, los copilotos de conductores jóvenes tendrán un papel mucho más activo… y también más responsabilidad. Porque ya no será suficiente con “ir al lado”.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. (Imagen de archivo) / GUARDIA CIVIL - Archivo

Conducir con 17 años: el gran cambio que viene

Uno de los puntos más llamativos de la nueva normativa es la posibilidad de obtener el permiso de conducción a los 17 años. Una medida que deberá estar implantada antes del 26 de noviembre de 2028 y que acerca el modelo español al de otros países europeos. Eso sí, con condiciones.

Los menores de edad solo podrán conducir si van acompañados por un adulto que cumpla una serie de requisitos estrictos. El objetivo es claro: facilitar el acceso progresivo a la conducción sin comprometer la seguridad vial. Y ahí entra en juego la figura del acompañante.

La DGT lo deja claro: el acompañante deberá ser capaz de dar indicaciones al conductor durante la marcha. Es decir, no podrá limitarse a estar presente. Tendrá que ejercer, en cierto modo, como un tutor en carretera. Pero hay más. También deberá cumplir con las normas de alcohol y drogas como si fuera el propio conductor. Este es uno de los cambios más relevantes.

Hasta ahora, el copiloto no tenía obligaciones legales en este sentido. Con la nueva normativa, eso cambia por completo. Si acompaña a un menor, deberá estar en plenas condiciones para conducir, aunque no esté al volante. Una medida que busca evitar situaciones de riesgo y reforzar el control sobre los conductores noveles.

Requisitos estrictos para poder acompañar

No cualquiera podrá ejercer este papel. La normativa establece que el acompañante deberá cumplir al menos una de estas condiciones:

Tener 24 años o más

O contar con un permiso de conducción válido de la misma categoría con al menos cinco años de antigüedad

Además, hay una limitación clave: no haber sido privado del derecho a conducir en los últimos cinco años. Esto refuerza la idea de que el acompañante no es un mero pasajero, sino una figura de responsabilidad directa en la conducción del menor.

Alcohol y drogas: tolerancia cero también para el copiloto

Uno de los aspectos que más está llamando la atención es la equiparación del acompañante con el conductor en materia de consumo de alcohol y drogas.

En la práctica, esto implica que el copiloto no podrá superar los límites legales establecidos. Incluso en algunos casos, podría aplicarse una tolerancia más restrictiva, similar a la de los conductores noveles. El mensaje es claro: si no estás en condiciones de conducir, tampoco puedes acompañar a quien está aprendiendo.

La filosofía detrás de esta normativa es evidente. Se busca un modelo de aprendizaje progresivo, donde el conductor joven no esté solo en sus primeras experiencias al volante. Pero al mismo tiempo, se refuerza la responsabilidad del entorno que le acompaña. No se trata solo de enseñar a conducir. Se trata de hacerlo en un entorno seguro. Y para eso, el acompañante pasa a ser una pieza clave.

Todos estos cambios deberán estar implementados antes del 26 de noviembre de 2028, fecha límite marcada por la normativa europea. Hasta entonces, los países miembros deberán adaptar su legislación para incorporar estas medidas. España, a través de la DGT, ya ha empezado a dar los primeros pasos.

La DGT lo explica: así afecta el alcohol a tu conducción / SD

¿Cómo afectará en el día a día?

La medida abre un nuevo escenario. Por un lado, permitirá a los jóvenes empezar a conducir antes. Por otro, obligará a las familias a asumir un papel más activo y responsable.

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Ya no bastará con acompañar. Habrá que cumplir requisitos, estar en condiciones óptimas y asumir una responsabilidad directa en la conducción del menor. Un cambio cultural. Y también legal.