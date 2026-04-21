Más de 20 de los mejores regalos para regalar a mamá este año en el Día de la Madre

A finales de abril hay una pregunta que empieza a resonar en la cabeza de muchos: ¿qué regalar el Día de la Madre? La fecha, ese primer domingo de mayo que parece lejano hasta que deja de serlo, se acerca con la discreción de lo inevitable. Y, entre rutinas, agendas llenas y cierto autoengaño colectivo, llega el momento de decidir.

Un regalo que no es solo una cuestión de tiempo, sino de intención. De pensar en ella, en lo que le gusta, en lo que quizá no se compraría para sí misma, pero que está deseando tener.

Más de 20 propuestas de los mejores regalos para el Día de la Madre

Para quienes aún no han encontrado esa idea (o para quienes siempre esperan un poco más de la cuenta), proponemos una selección de más de 20 ideas que combina clásicos infalibles (desde un reloj, unas joyas o unas zapatillas, entre otras) opciones inesperadas que elevan lo cotidiano: desde un neceser poco convencional hasta un libro que invita a desconectar o un kit creativo.

Todo, además, con un rango de precios pensado para cada bolsillo. Porque, al final, el mejor regalo sigue siendo el que está pensado para cada madre.

1 . Un antifaz de seda para conciliar un sueño profundo

Una combinación de glamour y comodidad, sin sacrificar ni un ápice de confort. Este tipo de antifaz se ha viralizado por facilitar el descanso; por eso, si a tu madre le cuesta conciliar el sueño, puede ser un regalo ideal. O, al menos, una sorpresa agradable.

En concreto, este modelo confeccionado en seda no solo reduce la exposición a estímulos y a la luz (muy útil si compartes habitación), ofreciendo una sensación de calma y ayudando a disminuir los niveles de cortisol, sino que también evita que la piel se irrite con su puesta.

2 . Una tostadora Russell Hobbs para desayunos perfectos sin complicaciones

Si la comida preferida de tu madre es el desayuno, no lo pienses más y opta por esta práctica tostadora de Russell Hobbs. Con ella, podrá preparar sus tostadas o croissants al nivel de tueste que desee; cuenta con una rueda que le permite que queden justo a su gusto.

Además, dispone de una bandeja recogemigas que facilita al máximo la limpieza. Y sí, si es de las que congelan el pan para evitar que “se ponga malo”, le encantará saber que, además de ayudar a preparar un desayuno perfecto, también cuenta con una función para descongelarlo.

3 . Perfume My Euphoria de Calvin Klein

Combinando notas florales y ambarinas, destacamos este perfume de Calvin Klein, capaz de invitarla a abandonar su elección habitual, ese por el que todos preguntan siempre. Su mezcla de sésamo, bambú y un toque ligeramente amaderado son los ingredientes clave que crean un aroma verdaderamente único.

4 . Agatha Paris tienta con estas criollas repletas de color

Disponibles también en una versión más neutra, presentamos estos pendientes de aro clásicos y versátiles, acabados en oro y decorados con tres circonitas de formas y colores diferentes.

Un diseño que sorprende y divierte, permitiéndole crear auténticos lookazos. Se destacan, sobre todo, por lo favorecedores que resultan, y su uso aporta un toque de brillo muy especial en su día a día.

5 . El tocadiscos de Create de estilo retro

Si no le seduce mucho la idea de escuchar su canción favorita a través del altavoz del móvil porque “no se escucha igual”, el tocadiscos de estilo retro de Create le va a encantar.

Se puede conectar mediante Bluetooth o memorias USB y, por supuesto, reproducir vinilos. Es apto para todos los formatos, desde singles y maxi singles hasta LPs de distintas pulgadas, lo que le permite volver a disfrutar tanto de discos antiguos como de los más actuales.

6 . Vestido midi en tejido flocado, de Desigual

Vestido midi flocado de Desigual

Disponible en dos tonalidades adicionales, este vestido que viralizó María Pombo hace unos días se ha convertido en una apuesta segura de regalo para acertar en el Día de la Madre.

Se trata de un vestido mini de tejido flecado, con cuello redondo, sin mangas y drapeados asimétricos en la parte delantera, con un elegante estampado floral de inspiración oriental. Perfecto para salir a comer, cenar o acudir a bodas y comuniones.

7 . Caja regalo Spa y relax para dos

De entre todas las opciones disponibles, te recomendamos regalar a tu madre en su día especial esta caja que incluye un masaje o acceso a un spa para dos personas. Lo mejor de este regalo es que no tiene una fecha concreta de uso: las cajas regalo cuentan con tres años y tres meses de validez, lo que facilita que pueda disfrutarlo cuando lo desee.

8 . Si le gusta el yoga o el barre, esta esterilla le encantará

Tanto si tu madre ha sucumbido a la tendencia de practicar barre, pilates o hot yoga, como si prefiere seguir su rutina en casa, esta opción plegable, impermeable y antideslizante es perfecta para reducir la presión en rodillas y espalda durante los distintos ejercicios de suelo, gracias a su grosor óptimo. Además, es muy fácil de limpiar y viene equipada con una mochila y una toalla.

9 . El libro de acertijos que se está haciendo viral en TikTok

Si le gustan los libros de acertijos, seguramente estará deseando probar este libro de rompecabezas que combina lo mejor de los sudokus con los clásicos acertijos. En concreto, incluye 80 casos inmersivos a todo color que se pueden resolver de manera lógica.

En cuanto a la dinámica, es muy sencilla: deberás completar la cuadrícula utilizando todos los elementos a tu disposición (personajes, habitaciones, muebles, animales, objetos…), ya que cualquier detalle podría ser clave para resolver la investigación.

10 . Tanto para el gimnasio como para la oficina, el termo con tapa de las 8.000 valoraciones

Si siempre se toma el último sorbo de café corriendo porque se le hace tarde, o suele ir con un vaso de cartón que no le atrae precisamente muchos halagos, este termo es el regalo perfecto para tu mamá.

Es ideal para mantener la temperatura de la bebida. Está disponible en una gran variedad de estampados y colores, pero no hemos podido resistirnos a este modelo, que atrae muuuchas miradas.

11 . Apuesta por las Adidas Galaxy 7, el modelo de zapatillas más vendido en Amazon

Si se ha sumado a la fiebre del running, estas zapatillas diseñadas específicamente para correr le encantarán. Este modelo proporciona un excelente apoyo a la pisada, mientras que su mediasuela con amortiguación Cloudfoam garantiza una experiencia más cómoda en cada zancada.

12 . Unas gafas de sol Hawkers en tendencia

Olvidándonos de los tonos neutros, Hawkers presenta las gafas de sol que marcan tendencia. Este modelo, en concreto, cuenta con una montura marrón de acetato pulido, un diseño redondo con patillas anchas de forma triangular y lentes degradadas en color terracota.

13 . Invitación de taller cerámica

Si, más allá de regalarle alguna de estas propuestas, estás buscando un obsequio que os permita pasar tiempo juntas… siempre puedes optar por regalarle este taller de cerámica libre. Se trata de una actividad que no solo os permitirá disfrutar de un momento juntas, sino que, además, os permitirá llevaros una pieza de cerámica con la forma y el diseño que hayáis creado.

14 . Las botas de presoterapia para aliviar el dolor o la hinchazón de piernas

Si está experimentando dolor muscular o piernas hinchadas, estas botas de presoterapia pueden ser una excelente opción. Especialmente si ha comenzado a practicar deporte de mayor intensidad: estas botas proporcionan un suave masaje mediante vibraciones, que ayuda a destensar los músculos.

15 . Sérum anticaída Quinina de Klorane

Si le preocupa la caída del cabello, el tratamiento anticaída fortalecedor intensivo con quinina medicinal es una opción perfecta para combatirla.

¿Lo mejor? Es muy práctico de utilizar: no requiere aclarado, está formulado con ingredientes de origen natural y, además de frenar la caída, ayuda a estimular el crecimiento del cabello y a fortalecerlo en poco más de un mes.

16 . Miniorquídea de LEGO Botanicals

Intercambia el clásico ramo de flores por esta orquídea de LEGO, que lucirá de manera imperecedera donde decida colocarla. Además, es una invitación a pasar tiempo juntos: las piezas no se ensamblan solas.

17.Bombonera de rafia natural de Sfera

Descarta los bolsos tradicionales, de los que seguro ya tiene más de una opción, y atrévete con esta alternativa más veraniega como regalo. En concreto, este bolso tipo bombonera de Sfera es perfecto para los días de altas temperaturas: dispone de cierre ajustable y cuenta con asas tanto cortas como largas.

18 . Caja de seis cafés molidos naturales de origen único, de Black Vibes

Si el café de especialidad se ha convertido en su última "obsesión", le encantará descubrir esta experiencia a través de esta selección de granos de café de primera calidad procedentes de distintos puntos del mundo, como Guatemala, Colombia, India, Brasil y Etiopía.

Todos ellos están molidos y envasados al vacío, lo que le permitirá disfrutar, repetir y compartir cada taza.

19. Para pasar tiempo juntos, un juego de mesa no falla

De entre todas las opciones, destacamos este juego de mesa que los usuarios señalan como una alternativa de lo más divertida para compartir tiempo en familia o con amigos. Su éxito radica en que es muy fácil de jugar y, además, bastante dinámico, lo que permite encadenar partidas rápidas y disfrutar de las ocurrencias de los jugadores.

20. Con puntera abierta y tira ajustable, las zapatillas de casa perfectas

Con una tira ajustable que permite adaptarlas cómodamente a cada necesidad, estas zapatillas abiertas cuentan con suela antideslizante y una plantilla de espuma con memoria que se ajusta a la pisada, proporcionando una mayor comodidad en el día a día.

21. El reloj Casio con correa dorada

Si bien los smartwatches se han convertido en uno de los grandes imprescindibles para llevar en la muñeca, lo cierto es que el reloj analógico sigue teniendo su hueco. En este sentido, esta opción de Casio con correa dorada es perfecta para completar cualquier look y lucir en ocasiones especiales.

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