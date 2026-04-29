La Mejor Hamburguesa del Mundo es española y está en València

The World’s Best Burgers, la Guía Michelín de las hamburguesas, ha publicado su anticipado ranking de 2026, una lista que este año vuelve a incluir una gran noticia para la escena gastronómica española. La valenciana Hundred Burgers ha sido elegida mejor hamburguesería del mundo de acuerdo con las valoraciones del jurado tras 1.346 reseñas a hamburgueserías de 65 países. Se trata, además, de la primera vez en la historia del galardón en la que una hamburguesería se mantiene durante tres años consecutivos en lo más alto del ranking.

Hundred Burgers, fundada en febrero de 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuenta con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid y ha sido elogiada según el jurado de The World’s Best Burgers por “su fuerte énfasis en la artesanía y su constante disposición a evolucionar convirtiéndoles en el punto de referencia del resto de restaurantes de hamburguesas del mundo”. La empresa de origen valenciano se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el pan demi-brioche y picando a diario la carne dry aged de vaca de rubia gallega de sus hamburguesas.

HUNDRED / SD

Para Alex González-Urbon, el reconocimiento supone “justificación suficiente para el esfuerzo diario de las más de doscientas personas que componen el equipo de Hundred” y “el mayor motivo de orgullo que nos ha dado la empresa desde su fundación”. “Siempre se dice que lo difícil no es llegar sino mantenerse y creo que este tercer título es verdaderamente el más complejo y meritorio porque significa que hemos sabido mantener el nivel a pesar del crecimiento de la empresa y del paso del tiempo”- afirma Ezequiel Maldjian - “Hay que dar las gracias a todo nuestro equipo y proveedores, ellos son los verdaderos campeones del mundo”.

En la lista de las veinticinco mejores hamburgueserías del mundo se cuelan otras tres enseñas españolas más: las madrileñas BDP, que entra en el puesto 21, y Briochef, que escala hasta la posición 15. Y Soul Coffee, otra hamburguesería valenciana acostumbrada a la zona noble de los rankings mundiales, la cual se mete en el top 10, haciendo que sólo Estados Unidos tenga más hamburguesas entre las veinticinco mejores del planeta que nuestro país. La gastronomía española, acostumbrada liderar durante décadas las listas de mejores restaurantes de alta cocina del mundo y con la cúpula de la Bodega El Capricho elegida como mejor asador del planeta, vuelve a mostrar su fortaleza y competitividad a nivel internacional con este galardón.

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Mapa de la ubicación de Hundred.

El pódium de honor lo completan junto a Hundred Burgers una hamburguesería americana y otra brasileña. El bronce recae en los norteamericanos Au Cheval, de Chicago y la plata en Holy Burger de Sau Paulo. Por suerte para los consumidores españoles, ya no hará falta cruzar el charco para probar las mejores hamburguesas del planeta ya que, como empieza a ser tradición, están en nuestro país. Concretamente, en Valencia y Madrid, donde tanto en los restaurantes siete físicos de Hundred como a través de Glovo para pedidos a domicilio, se puede degustar desde hoy la mejor hamburguesa del mundo de 2026.