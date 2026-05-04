Redacción SD

Surrealista: ¡Una modelo se cuela en el plano y al cámara se le va la vista!

El paddock de la Fórmula y, sobre todo, en lugares como Miami se llenan de personalidades de distinta índole. El pasado fin de semana durante el previo del GP de Miami, en la retransmisión de Sky Sports ocurrió algo insólito. Mientras se grababa un plano caminando de los periodistas, junto al ex piloto Jenson Button, se coló una famosa modelo, relacionada con el mundo del fútbol, Ivana Knoll. Lo más sorprenednte es que pese a colarse en el plano, no solo el cámara no redirigió el objetivo sino que se quedó apuntando a ella. Increíble.