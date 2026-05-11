Pedrerol sentencia a una estrella del Madrid: "Yo lo vendía"
El presentador del Chiringuito se mostró muy duro en plena crisis del Madrid, agravada por la derrota en el Clásico
La crisis del Real Madrid no tiene precedentes. A Florentino Pérez se le está cayendo el proyecto desde que tomara la decisión de despedir a Xabi Alonso y dar la piruleta a un Vinícius, amo del vestuario del Madrid. Los desastres deportivos de Arbeloa, la pelea de Valverde con Tchouaméni, el pasotismo de Mbappé con Ester Expósito de vacaciones... y ahora el Clásico han encendido la mecha en el Bernabéu. La segunda temporada seguida sin un título importante está removiendo los cimientos del madridismo.
En los últimos días el debate ha girado entorno a Kylian Mbappé. El francés, acusado de haberse borrado del duelo en Barcelona, vive su peor momento en el Real Madrid. Las críticas arrecian sobre él e incluso apuntan a que no tiene ningún tipo de relación con Vinícius. Para más inri están vacaciones con su pareja en Italia en pleno proceso de recuperación y cuando su equipo se jugaba la Liga contra el Espanyol.
La críticas llegan desde todos los sectores y una de ellas es de una voz totalmente autorizada como Josep Pedrerol. El presentador del Chiringuito cargó sus iras contra Mbappé: "Yo a este Mbappé lo vendía. Al Mbappé que he visto yo, lo vendía". En incluso añade que es un problema de actitud no de rendimiento: "Me preocupa ese Mbappé de dejadez, de risas, de fotitos cuando no toca".
Por último Pedrerol aludió al nuevo entrenador en su alegato: "Yo espero que un entrenador con personalidad denuncie públicamente si Mbappé no está a la altura y no se comporta adecuadamente"
- Final | Sadiq sale al rescate en San Mamés
- Spar Girona - Valencia Basket: los playoffs de la Liga F Endesa, en vivo
- Valencia Basket - Baskonia: Liga Endesa, en vivo y en directo
- Dani Martín reclama 'por favor' la salida de Peter Lim del Valencia CF en el Roig Arena
- Dimitrievski y Sadiq ponen la salvación en la palma de la mano
- Sorpresa en el once inicial del Valencia CF contra el Athletic en San Mamés
- Las notas de la victoria del Valencia CF en San Mamés contra el Athletic Club
- La gran lección de Dimitrievski con el Valencia CF en San Mamés no está en sus paradas