Pedrerol sentencia a una estrella del Madrid: "Yo lo vendía"

La crisis del Real Madrid no tiene precedentes. A Florentino Pérez se le está cayendo el proyecto desde que tomara la decisión de despedir a Xabi Alonso y dar la piruleta a un Vinícius, amo del vestuario del Madrid. Los desastres deportivos de Arbeloa, la pelea de Valverde con Tchouaméni, el pasotismo de Mbappé con Ester Expósito de vacaciones... y ahora el Clásico han encendido la mecha en el Bernabéu. La segunda temporada seguida sin un título importante está removiendo los cimientos del madridismo.

En los últimos días el debate ha girado entorno a Kylian Mbappé. El francés, acusado de haberse borrado del duelo en Barcelona, vive su peor momento en el Real Madrid. Las críticas arrecian sobre él e incluso apuntan a que no tiene ningún tipo de relación con Vinícius. Para más inri están vacaciones con su pareja en Italia en pleno proceso de recuperación y cuando su equipo se jugaba la Liga contra el Espanyol.

La críticas llegan desde todos los sectores y una de ellas es de una voz totalmente autorizada como Josep Pedrerol. El presentador del Chiringuito cargó sus iras contra Mbappé: "Yo a este Mbappé lo vendía. Al Mbappé que he visto yo, lo vendía". En incluso añade que es un problema de actitud no de rendimiento: "Me preocupa ese Mbappé de dejadez, de risas, de fotitos cuando no toca".

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Por último Pedrerol aludió al nuevo entrenador en su alegato: "Yo espero que un entrenador con personalidad denuncie públicamente si Mbappé no está a la altura y no se comporta adecuadamente"