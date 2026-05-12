World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Mucho más que escalada: así será la experiencia alrededor de la Copa del Mundo en Alcobendas
La cita internacional contará con una zona de ocio pensada para disfrutar de las jornadas de competición, con ‘foodtrucks’, DJ, activaciones y distintas experiencias de marca
Bego Contreras
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 convertirá Alcobendas en uno de los grandes puntos de encuentro de la escalada internacional del 28 al 31 de mayo. Pero la competición no será lo único que ocurra esos días en el recinto.
Durante cuatro días, el recinto combinará la competición con distintos espacios pensados para que el público pueda disfrutar del ambiente del evento entre clasificatorias, semifinales y finales.
La explanada del polideportivo José Caballero reunirá a algunos de los mejores escaladores del mundo en bloque y velocidad. Y entre prueba y prueba, el público podrá recorrer la Fun Zone y seguir el pulso del evento desde diferentes puntos del recinto, con música y propuestas que irán dando vida a cada jornada.
‘Foodtrucks’, música y ambiente de festival
La Fun Zone contará con diferentes foodtrucks con opciones variadas para comer, picar algo o simplemente hacer una pausa entre sesiones de competición. Habrá propuestas muy distintas, desde hamburguesas como las de Hambre Lobo o HYPE hasta opciones veganas de The Veggie Point, pasando por las tortillas artesanas de Tortillas Monalisa o los arroces de Escudellar Arroz.
También estará presente MFT Eventos con distintas propuestas de street food pensadas para acompañar las jornadas de competición.
La idea es que el público pueda encontrar alternativas para descansar un rato o seguir el ambiente del evento sin salir del recinto. Una propuesta variada que busca acompañar el ambiente del evento durante todo el día, tanto para quienes vayan siguiendo la competición desde primera hora como para quienes se acerquen únicamente a las semifinales o finales.
A eso se sumará la música en directo. El encargado de poner música al evento será el DJ italiano Andrea Ciscato, conocido como DJ C15K1, habitual en competiciones y festivales internacionales vinculados a la escalada. Junto a él estará Simone Reina como speaker del evento, acompañando las diferentes jornadas de competición y poniendo voz al ambiente que se vivirá.
Experiencias
Además de la música y la oferta gastronómica, diferentes marcas estarán presentes con propuestas interactivas dirigidas al público asistente.
Quienes no puedan asistir en directo también podrán seguir la competición gracias a la retransmisión de Eurosport.
- La gran lección de Dimitrievski con el Valencia CF en San Mamés no está en sus paradas
- Umar Sadiq: el fichaje de invierno con más gol de LaLiga
- Guido Rodríguez entra en la prelista de Scaloni y está más cerca del Mundial con Argentina
- El duelo Valencia Basket- Panathinaikos ya es el playoff más igualado de la historia de la Euroliga
- ¿Dónde estaría el Valencia CF en LaLiga si hubiera aprovechado sus penaltis?
- Jean Montero bate otro récord antes de su cita con la historia
- Kiat Lim reacciona a la victoria contra el Athletic antes de viajar a València en los próximos días
- ¡Qué locura de Liga! Europa más cerca que el descenso