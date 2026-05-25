Moeve Fútbol Zone 1x27: cierre de LaLiga, descensos y el ascenso del Dépor, a debate

La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en clasificación, resultados y calendario de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

La jornada 38 y el final de temporada, a examen

El bloque principal del programa pone el foco en la jornada 38 de LaLiga EA Sports, con la participación del periodista Alejandro Segura y de la entrenadora y analista Juli Garcia, que analizan en profundidad cómo termina la temporada para los equipos más destacados del campeonato.

Además del balance deportivo, el debate también pone atención en algunos de los grandes protagonistas del cierre de curso y en las conclusiones que deja una temporada marcada por cambios de dinámica y desenlaces importantes.

En la sección de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Jordi Roura, de Diari de Girona, ofrece las claves del partido entre Girona y Elche, uno de los encuentros más destacados de la jornada, además de analizar las principales causas que han llevado al descenso del conjunto gerundense.

También participa Sebastià Adrover, de Diari de Mallorca, que repasa el partido entre Mallorca y Oviedo y analiza los factores que han terminado provocando el descenso del equipo balear.

Liga Hypermotion y el ascenso del Deportivo

El programa también dedica espacio a la Liga Hypermotion, con la intervención de Mario Jiménez, que analiza una de las grandes noticias del fin de semana: el ascenso del Deportivo de La Coruña.

LaLiga Genuine Moeve mira a Burgos

El espacio “Fútbol para todos” vuelve a centrarse en la LaLiga Genuine Moeve, con Xavi Espinosa, que presenta la previa de la segunda parte de la tercera fase del torneo, que se celebrará en Burgos el próximo fin de semana.

El pulso de la jornada en redes

Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales.

Un programa que combina análisis, balance y actualidad para cerrar una temporada que deja historias muy distintas según el lado de la clasificación.