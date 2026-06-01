Bravoplaya Camping Resort: verano a medida para toda la familia con la novedad de su acogedor Sports Bar

Desconectar, compartir tiempo en familia y disfrutar sin preocuparse por nada es fácil cuando el entorno acompaña. Y aquí lo hace. Su ubicación privilegiada frente al mar se combina con una oferta de ocio pensada para todas las edades, haciendo que cada día sea diferente y que el aburrimiento, sencillamente, no tenga cabida.

Dentro del resort, el agua es protagonista. Tres piscinas temáticas invitan a vivir experiencias distintas: desde zonas con toboganes y juegos para los más activos hasta espacios más tranquilos con jacuzzis para quienes buscan relajarse.

La experiencia continúa en la mesa. Bravoplaya cuenta con tres restaurantes y chiringuitos donde saborear tanto la cocina local como propuestas internacionales, siempre con productos frescos de la zona.

Bravoplaya Camping Resort es el destino perfecto para combinar descanso y diversión en familia

Para quienes no renuncian al deporte en vacaciones, Bravoplaya ofrece completas instalaciones / Bravoplaya Camping Resort

Ocio, deporte y servicios para disfrutar sin salir del resort

Más allá de sus zonas acuáticas, el resort despliega una amplia oferta de ocio: discoteca al aire libre, espectáculos en su original plaza de toros y servicios pensados para hacer la estancia aún más cómoda, como supermercado, espacios de belleza o lavandería. Todo ello con wifi gratuito y Smart TV en los alojamientos.

Entre las novedades, el pasado verano estrenaron los nuevos bungalows Bahía, inspirados en las icónicas casitas multicolor de las playas australianas. Para quienes no renuncian al deporte en vacaciones, Bravoplaya ofrece completas instalaciones: campo de fútbol con césped artificial, pistas de pádel, tenis y frontón, además de actividades dirigidas como yoga, spinning o zumba.

En verano, también se organizan deportes acuáticos en equipo que convierten cada jornada en una experiencia compartida.

Bravoplaya Camping Resort invita a vivir unas vacaciones donde cada día suma / Bravoplaya Camping Resort

Un paraíso para los más pequeños

Los niños tienen su propio universo dentro del resort. Un gran parque infantil, actividades diarias y una zona de hinchables garantizan diversión constante. A ello se suma la compañía de Bravito y Mansita, las mascotas del resort, que se convierten en protagonistas de momentos inolvidables. Bravoplaya ofrece además una amplia variedad de alojamientos —parcelas, bungalows y mobilhomes— adaptados a todo tipo de familias, lo que facilita encontrar la opción perfecta para cada viaje.

Un espectacular Sports Bar para disfrutar del mejor deporte también de vacaciones

BravoPlaya además cuenta con un maravilloso Sports Bar. En este lugar podrás disfrutar de tus competiciones deportivas en un ambiente moderno y acogedor. Este Sports Bar tiene ocho televisiones de gran formato, juegos como billar, dardos y juegos de mesa, y una zona de barra con una amplia variedad de bebidas y cócteles. El local, cuanta además con un rincón dedicado al CD Castellón, donde queda constancia del apoyo incondicional de la gerencia del Camping con el equipo orellut, que luchar por volver a Primera División.

Un espectacular Sports Bar para disfrutar del mejor deporte también de vacaciones / Bravoplaya

Ya sea para vibrar con un partido, retar a tus amigos o relajarte con un buen cóctel, Sports Bar Bravoplaya es el lugar ideal para vivir el deporte al máximo.

Este verano, Bravoplaya Camping Resort invita a vivir unas vacaciones donde cada día suma: más descanso, más diversión y más momentos para recordar.