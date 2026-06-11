Telecinco prepara la cancelación de La Isla de las Tentaciones
Mediaset generó el peor casting de la historia del programa, aunque por fortuna algunos de los suplentes sí dieron juego en las villas
Todo lo bueno se termina. También lo malo. 'La Isla de las Tentaciones' está cerca de culminar su décima edición por todo lo alto. Vamos, como suele ser costumbre, con los clásicos reencuentros de tres meses después. Este miércoles tuvimos la primera de las dos entregas de esos cara a cara que suelen desvelar algunos secretos tórridos. Que si le vi el miembro tres veces a tu novio, que si se ha liado con otra pretendienta, que si estamos juntos de nuevo. Lo normal, vamos.
Una vez televisada la primera entrega que dejó a Luis y Julia como principales protagonistas, pero también a la petarda de Bayan anunciando que se va a casar con Miguel o que Alba y David han vuelto a pesar de los diversos problemas sexuales. Al final, ya quedó claro que el prototipo de la andaluza son "morenos, tatuados y con carillas". En fin...
Con todo esto, es lógico pensar que la décima edición de 'La isla de las Tentaciones' ha ido de menos a más. No hay más que ver que sólo una de las parejas que arrancó el programa permaneció hasta el último día. Eh, Atamaaaaaán. El casting fue mediocre y si no es por el 'hambre' de algunas participantes, hubiera sido la peor de las ediciones en cuanto a contenido. En cualquier caso, nuestro amigo Atamán compensó el marcador en el último segundo en la mal llamada 'villa guarreo'. Lamentable todo.
Despedida de 'La Isla de las Tentaciones'
Ahora, Telecinco prepara la cancelación de La Isla de las Tentaciones. Y lo hará prácticamente a la vez que 'Supervivientes', que baja la persiana este jueves 11 de junio, mientras que los de Sandra Barneda culminan la segunda parte del reencuentro el lunes 15 en un programa que se espera más que interesante. Veremos el paso de Leila y David confrontando a Atamán tras romper la joven una relación de 11 años dándolo todo con su pretendiente a los cinco días de conocerle. A eso fue, desde luego. Y, sí, David, que la capital de Macedonia es Skopie. Eso será, junto a un careo de mucha tensión entre Lucas y Óscar, lo más interesante. Por cierto, Yuli fue cazada recientemente liándose con un desconocido en una discoteca, así que a ver qué nos cuenta en el reencuentro con ese tono de voz tan característico que tiene.
Nuevos programas en Telecinco
Telecinco lanza en verano una batería de estrenos: un dating show con Carlos Lozano, una versión diaria de ‘¡De Viernes!’ y el regreso de Paz Padilla con ‘El show de Paz’, aunque está por ver todavía el programa que sustituye tanto a 'La Isla de las Tentaciones' como a 'Supervivientes.
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