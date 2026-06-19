La falsa muerte del padre de Messi sacude Argentina: despido, disculpas y hasta la intervención de Milei

La difusión de una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del astro Lionel Messi, desencadenó un escándalo mediático en Argentina. El rumor fue lanzado durante una emisión del programa de 'streaming' de Florencia Peña en 'Luzu TV', donde se aseguró erróneamente que el progenitor del capitán de la Albiceleste había fallecido. Días después de su exhibición ante Argelia (3-0), Messi continúa en el centro del foco en su país, aunque esta vez por un asunto desagradable y no por el 'hat-trick' histórico que lo iguala con Miroslav Klose como máximo goleador en los Mundiales.

Pocos minutos después, miembros de la propia producción comenzaron a poner en duda la veracidad de la información y reconocieron en directo que no existía ninguna confirmación oficial. Sin embargo, el mensaje ya se había propagado y provocó una enorme repercusión en medios y redes sociales.

Ante la magnitud de la polémica, Florencia Peña pidió disculpas públicamente y aseguró que transmitió una información que le había sido comunicada por la producción a través del auricular del programa. Más tarde reiteró su perdón a la familia Messi y lamentó haber contribuido a generar angustia en un momento delicado.

La respuesta de 'Luzu TV' fue inmediata. Nicolás Occhiato, propietario de la plataforma, calificó lo sucedido de inadmisible y posteriormente se conoció que los integrantes del espacio dejaron de formar parte del canal.

Milei entra en escena

El episodio también fue aprovechado por el presidente argentino, Javier Milei, quien volvió a cargar contra parte del periodismo y los comunicadores. A través de sus redes sociales, criticó con dureza la difusión de información sin verificar y cuestionó la falta de rigor en determinados espacios mediáticos.

"CORPO [corporación] BASURA", posteó el jefe de Estado: "Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad".

La familia Messi rompe el silencio

Horas antes de la controversia, la familia había emitido un comunicado para informar sobre la situación de Jorge Messi, de 68 años, aclarando que atraviesa un problema de salud y que permanece bajo seguimiento médico, con una evolución favorable.

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Además, los familiares mostraron su malestar por las especulaciones surgidas en torno a un asunto privado y reclamaron “responsabilidad, prudencia y humanidad”, al tiempo que solicitaron respeto por la intimidad de Jorge Messi y de todo su entorno.