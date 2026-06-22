Graviteo acerca los deportes urbanos al público con un festival en el Circuit de Catalunya: "El deporte urbano no solo se practica, se vive"

El Circuit de Barcelona-Catalunya cambiará durante tres días el rugido de los motores por la energía de la escalada, el skateboarding, el roller freestyle, el scooter, el running, el patinaje y la cultura urbana. Del 17 al 19 de julio, el recinto de Montmeló acogerá el estreno de GRAVITEO Urban Sports Festival, un nuevo evento impulsado por Prensa Ibérica y la Generalitat de Catalunya que nace con la voluntad de convertirse en el mayor encuentro de deportes urbanos y alternativos del país.

El conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, enmarcó el festival dentro de una visión amplia del deporte catalán. Defendió el concepto de “esports 360”, una idea que entiende la actividad física no solo desde el alto rendimiento, sino también desde su impacto social, económico y cotidiano. “Todo lo que pasa en un evento deportivo, no solo a nivel de competición, ha de ser importante”, explicó. Para Álvarez, GRAVITEO representa una fórmula de colaboración público-privada que puede convertirse en “un modelo de éxito de futuro”. La presentación oficial, celebrada este lunes en el edificio Rooftop del Circuit, sirvió para explicar el alcance de un proyecto que combinará competición de alto nivel, participación popular, música, gastronomía y entretenimiento en un formato abierto al público. La entrada y el aparcamiento serán gratuitos mediante inscripción previa.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de Cupra, ColaCao y Azulmarino New travel. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Durante el fin de semana del 17 al 19 de julio, GRAVITEO reunirá ocho competiciones oficiales, entre ellas citas internacionales de referencia como el Campeonato de Europa de Boulder y una prueba de la World Climbing Europe Series de escalada de velocidad. También se celebrarán los Campeonatos de España de Skateboarding, en las modalidades de Street y Vert; los Campeonatos de España de Roller Freestyle, también en Street y Vert; el Campeonato de España de Scooter Street y una prueba de la Copa de España de Marcha Nórdica.

A ese programa competitivo se sumarán pruebas populares de patinaje de velocidad, running y duatlón, además de exhibiciones y actividades vinculadas al basket 3x3, el pickleball y circuitos híbridos de fuerza y resistencia. En total, la organización prevé la presencia de más de 700 deportistas y 15 equipos nacionales, que convivirán durante el fin de semana con aficionados, familias y público general.

Experiencia urbana completa

Con este estreno, el Circuit de Barcelona-Catalunya aspira a abrir una nueva etapa como escenario de grandes eventos deportivos y culturales más allá del motor. GRAVITEO nace con esa ambición: reunir competición, entretenimiento y participación popular en un mismo espacio, acercar los deportes urbanos a nuevos públicos y convertir Montmeló, durante tres días, en un escaparate internacional de talento, música y cultura deportiva.

Y es que uno de los mensajes centrales de la presentación fue que GRAVITEO no quiere ser solo una suma de competiciones, sino una experiencia urbana completa. La propuesta se articulará de día y de noche. Durante la jornada, el festival contará con speakers profesionales, actividad deportiva constante y programación musical. Por la noche, el entretenimiento ganará protagonismo con sesiones de DJs impulsadas por Cupra, que estará presente con programación musical entre las 10.00 y las 22.00 horas.

El festival aprovechará distintos espacios del Circuit de Barcelona-Catalunya. El paddock acogerá buena parte de las competiciones oficiales, mientras que la pista se abrirá a las pruebas populares. Las zonas de escalada y skate tendrán una identidad propia dentro del recinto y funcionarán como dos de los grandes polos de atracción del evento. También habrá zonas de hospitality y VIP, espacios para federaciones, food trucks y áreas de descanso.

La organización subrayó que se han previsto medidas específicas para combatir el calor de julio. El recinto contará con carpas, arcos nebulizadores, agua potable gratuita, grandes ventiladores y boxes a la sombra con mesas y sillas. “Somos muy conscientes del calor y buscaremos lo mejor para los deportistas”, explicaron durante el acto.

Del 17 al 19 de julio, el recinto de Montmeló acogerá el estreno de GRAVITEO Urban Sports Festival / Cedida

Proyectar Barcelona al mundo

Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, destacó el potencial del Circuit más allá de los grandes premios de motor. “Es una instalación espectacular, de una complejidad organizativa altísima, que proyecta Barcelona al mundo”, afirmó. Serrallonga defendió que el recinto tiene margen para acoger nuevos formatos y señaló que GRAVITEO “viene a ocupar un espacio vinculado al deporte, la juventud y la actividad más allá del deporte de motor”.

Desde Prensa Ibérica, Sergi Guillot remarcó la importancia de trabajar junto a las federaciones para garantizar la calidad deportiva del evento. “Para nosotros es estratégico trabajar con las federaciones porque nos da la tranquilidad de la calidad del evento deportivo que vamos a realizar”, explicó. Guillot también situó los deportes urbanos como una realidad en crecimiento: “Hoy en día los practican unos cinco millones de personas en España y en Prensa Ibérica queremos aportar lo que mejor sabemos hacer, la información”.

El apoyo de las federaciones

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, celebró que el proyecto permita situar a Catalunya en el mapa internacional de la escalada. “Pondremos a Catalunya en el foco de la escalada internacional”, afirmó. Clarella destacó además que la combinación de grandes competiciones nacionales e internacionales con actividades populares crea “un producto atractivo” y una oportunidad para proyectar un deporte “muy arraigado en Catalunya” en un escenario de primer nivel. En la misma línea, Carmelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje, se mostró emocionado por la celebración del festival y reivindicó el valor de las disciplinas urbanas. “El deporte urbano no solo se practica, se vive”, señaló. Paniagua recordó que tanto la federación de patinaje como la de montaña y escalada representan disciplinas emergentes con campeones mundiales y europeos, y defendió que los deportistas que participarán en GRAVITEO ofrecen “un espectáculo” con un valor añadido para el público.