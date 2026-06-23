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Amazon Prime Day 2026, en directo: sigue minuto a minuto las mejores ofertas y chollos en tecnología, salud o belleza

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Amazon Prime Day 2026: cuándo empieza, cuánto dura y los trucos para no perderte los mejores chollos

Amazon Prime Day 2025 en directo: los mejores chollos minuto a minuto

Amazon Prime Day 2025 en directo: los mejores chollos minuto a minuto / Cortesía

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Marina Vázquez

¡Comienza el Prime Day de Amazon! Y lo hace con descuentos que se prolongarán hasta el viernes, 26 de junio.

En ESNCIAL te acercamos de primera mano todo lo que de de sí este Prime Day con las mejores ofertas que puedes encontrar en el mercado. Desde productos para el hogar a móviles de última generación, todo tiene hueco en el día de hoy. Eso sí, ten en cuenta que las ofertas son limitadas y los precios pueden cambiar rápidamente.

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De 330 a 99 euros: el robot aspirador y fregasuelos de Lefant ya puede ser tuyo en el Prime Day

Barre, aspira, friega y pasa la mopa en una sola pasada: así funciona el robot de Lefant que destaca por contar con una potente succión de 6000 Pa elimina con facilidad polvo, suciedad y pelo de mascotas, todo ello con un funcionamiento silencioso.

Otro de sus grandes atractivos es su navegación inteligente, que esquiva obstáculos y permite personalizar la limpieza de cada estancia. Quienes ya lo han probado destacan especialmente su eficacia en hogares con mascotas y el bajo nivel de ruido durante su uso.

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