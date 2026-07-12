Sergio Peinado, entrenador personal: "Los hidratos de carbono que comes casi nunca se convierten en grasa, pero aún así te pueden hacer engordar"

Nuevo consejo de Sergio Peinado. En este caso, sobre los hidratos de carbono, donde aseguró: "Nunca se convierten en grasa, pero aun así te pueden hacer engordar", algo que no entiende mucha gente. Normalmente, el aumento de peso se debe a un superávit calórico general, sin importar si provienen de carbohidratos, grasas o proteínas.

El experto en fitness explicó que si una persona se come un plato de pasta no se va a engordar, debido a que "los hidratos de carbono se convierten directamente en grasa", aunque matizó: "En realidad, existe una ruta metabólica dentro del cuerpo que puede transformar los hidratos de carbono que comes en grasa".

Se trata de lipogénesis de novo, una ruta metabólica anabólica mediante la cual el organismo sintetiza ácidos grasos a partir de otras moléculas. "Solo se activa cuando comes muchos hidratos de carbono y pasas un tiempo en exceso calórico", expuso.

El principal motivo que otorgó es que "mantienes la insulina elevada constantemente", y al no realizar nada de ejercicio "tus músculos no utilizan los hidratos de carbono y el resultado es que el hígado se satura, ya que no puede almacenar más hidratos de carbono".

"Engordas porque, cuando comes alimentos con hidratos de carbono, como fruta, pasta o arroz, normalmente no ingieres solo hidratos; también consumes grasas, aunque sean saludables", destapó.

La pasta tiene mala fama calórica, pero es uno de los platillos más amados a nivel global. / Mandolina

En este contexto, el cuerpo tiende a utilizarlos como fuente principal de energía, reduciendo temporalmente el uso de la grasa corporal consumida en la dieta. No obstante, esto solo supone un problema si existe un exceso calórico.

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Si mantienes una dieta equilibrada, haces ejercicio o estás en déficit calórico, la grasa almacenada se utilizará más tarde como energía, aunque se haya guardado temporalmente tras una comida, según contó Peinado.

Fuente: Sport