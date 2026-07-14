Del Batman de Lamine Yamal al collar de 30.000 euros de Inés García: las joyas que arrasan en el Mundial

Lamine Yamal no solo marca tendencia con su fútbol. A sus 18 años, el extremo del FC Barcelona se ha convertido en todo un icono de estilo y cada una de sus apariciones públicas genera un enorme revuelo. Relojes de lujo, anillos, pulseras y, sobre todo, espectaculares collares forman parte de una imagen cuidadosamente construida que ya es reconocible en cualquier rincón del mundo. Durante el Mundial de 2026 volvió a demostrarlo con varias joyas exclusivas, entre ellas un llamativo colgante de Batman que se hizo viral antes del partido frente a Austria. Pero ahora ha sido Inés García quien ha acaparado los focos con un collar personalizado que rinde homenaje a la trayectoria del futbolista y cuyo valor ronda los 30.000 euros.

La creadora de contenido, que ha acompañado al internacional español durante su aventura en Estados Unidos, compartió varias imágenes desde la grada del estadio de Dallas tras la victoria de España frente a Portugal. Entre todas las fotografías hubo un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores de la pareja: una exclusiva joya cargada de referencias a Lamine Yamal que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

El collar de Batman que revolucionó el Mundial

Antes de medirse a Austria en Los Ángeles, Lamine Yamal ya había demostrado que las joyas forman parte de su sello personal. El futbolista apareció con una enorme cadena de oro blanco completamente cubierta de diamantes de la que colgaba un medallón con la imagen de Batman. Sobre el superhéroe destacaba otro elemento muy especial: el número 304, el código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció y que el futbolista ha convertido en uno de los símbolos más representativos de su identidad.

Aunque ni el jugador ni su entorno han confirmado quién es el autor de la pieza, varios expertos apuntan a que podría tratarse de un diseño realizado por Víctor Rodríguez, fundador de Tajia Diamonds, joyería neoyorquina especializada en piezas exclusivas para celebridades como Farruko, 50 Cent o el propio Lamine Yamal. Su valor también ha generado todo tipo de especulaciones y algunas estimaciones sitúan su precio alrededor de los 150.000 euros.

DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- El delantero español Lamine Yamal calienta antes del encuentro ante Portugal correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, este lunes en el AT&T Stadium de Texas, en Dallas. EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

No es la única joya exclusiva del futbolista. Entre las más conocidas figura el impresionante collar con sus iniciales que recibió como regalo por su 18º cumpleaños, una pieza elaborada en oro y diamantes que fue tasada en cerca de 400.000 euros. Durante este Mundial también ha lucido otros colgantes mucho más personales, como el de las iniciales "MS", dedicadas a sus padres, Mounir y Sheila, y otro con el ya inseparable gesto de las manos formando el número 304, convertido en uno de sus grandes emblemas.

Lamine Yamal, futbolista de la selección española / INSTAGRAM

La joya de Inés García, un homenaje a toda la carrera de Lamine

Ahora ha sido Inés García quien ha sorprendido con una pieza igual de simbólica. Según explicó el joyero Iñaki Torres, de IT Joyeros, a la revista ¡HOLA!, el collar que luce la influencer ha sido creado exclusivamente para ella y no pertenece a ninguna colección comercial.

Realizado en oro rosado y diamantes de alta calidad, el experto estima que la joya tiene un valor de entre 25.000 y 30.000 euros. "Es una pieza cien por cien personalizada. No puede haber una firma comercial detrás que haya hecho eso de forma masiva", aseguró, destacando el trabajo artesanal y el nivel de detalle del diseño.

Un recorrido por la vida del futbolista

El collar reúne algunos de los momentos más importantes de la carrera de Lamine Yamal. Los números 41, 27 y 19 recuerdan los diferentes dorsales que ha lucido desde su debut con el primer equipo del Barcelona hasta su consolidación como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El 41 rememora aquel histórico estreno en Primera División con solo 15 años; el 27 corresponde a su primera temporada completa en la dinámica del primer equipo; mientras que el 19 quedó ligado para siempre a la conquista de la Eurocopa de 2024 y a buena parte de su etapa con la selección española

Inés García, influencer y pareja de Lamine Yamal / INSTAGRAM

también incorpora una corona inspirada en una de las celebraciones más características del extremo y en el logotipo diseñado por Adidas para su imagen. Tampoco podía faltar el ya célebre 304, convertido en una auténtica marca personal del futbolista y presente tanto en sus celebraciones como en muchas de las joyas que luce habitualmente. El conjunto se completa con un segundo collar que incorpora las iniciales "LY", correspondientes a Lamine Yamal.

Una pareja que despierta una enorme expectación

Desde que confirmaron su relación el pasado mes de mayo, Lamine Yamal e Inés García han optado por mantener su vida privada lejos del foco mediático. Sin embargo, cada una de sus apariciones públicas genera una enorme repercusión. La influencer ya explicó en una entrevista que prefiere preservar su intimidad y compartir únicamente aquello que considera oportuno.

Aun así, hace unos días decidió revelar a través de TikTok cómo comenzó realmente su historia con el futbolista. Lejos de una romántica casualidad, reconoció que todo empezó de la forma más habitual entre los jóvenes de su generación. "Seguramente os esperéis una historia de amor perfecta y loca, pero la historia es que nos conocimos en redes sociales", confesó.

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Mientras las joyas de ambos siguen convirtiéndose en objeto de análisis por su exclusividad y su elevado valor económico, tanto Lamine como Inés continúan consolidándose como una de las parejas con mayor proyección mediática del panorama actual, donde el lujo, la moda y las referencias personales forman parte de una imagen que trasciende mucho más allá del deporte.