Argentina enloquece tras perder el Mundial: Primero cancelan a Rosalía y ahora a Aitana

'El fútbol es la cosa más importante de... las cosas menos importantes'. Una frase muy utilizada habitualmente para destacar la pasión con la que se vive el deporte Rey, pero asumiendo que la vida sigue una vez acaba un partido o un torneo ya sea de manera exitosa o decepcionante para los aficionados. La vida continúa y al final, el deporte es un entretenimiento que no debería afectar negativamente en la vida cotidiana.

En ese sentido la derrota de Argentina en la final del Mundial se ha convertido en cuestión de estado en el país. Manifestaciones contra la FIFA, cientos de teorías conspiranoicas propias de otro siglo, rechazo a España, señalamiento a actores y famosos de cualquier nación por apoyar a La Roja... Todo menos aceptar la derrota.

Lamine Yamal of Spain with his medal during the FIFA World Cup 2026, Final football match between Spain and Argentina on 19 July 2026 at MetLife Stadium in East Rutherford, New York, New Jersey, United States - Photo Alexandre Martins / DPPI AFP7 19/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Alexandre Martins / DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;ARGENTINA;ARGENTINE;COUPE;cup;ESPAGNE;FIFA;FINAL;FINALE;FOOT;football;MONDE;mondial;Soccer;Spain;Sport;WORLD;FOOTBALL - WORLD CUP 2026 - FINAL - SPAIN v ARGENTINA; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una parte de la afición argentina sigue buscando fantasmas y enemigos donde no los hay más de una semana después de que España barriera a la albiceleste en la final del Mundial. Sin embargo este boicot hacia lo español, por llamarlo de alguna forma, continúa.

Indirectamente la ira de los aficionados argentinas ha salpicado indirectamente al mundo de la música. Y es que la organización ha tenido que suspender un concierto homenaje a Rosalía por la numerosa cantidad de mensajes de odio recibidos contra la cantante española. Al parecer los fans no le perdonan que compartiera una publicación criticando el comportamiento de Argentina en la final del Mundial.

Ahora Aitana puede correr la misma suerte que su compañera de profesión. Por el momento la cantante de 'Superestrella', tema que ha utilizado España para celebrar las victoria en el Mundial, ya ha sido cancelada en Argentina. Una marca de ropa ha anunciado que dejará de usar el nombre de 'Aitana' para "no mantener ninguna vinculación con un nombre asociado a una figura española".

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Aitana tiene previsto un concierto en Argentina para el próximo mes de octubre... veremos qué ocurre.