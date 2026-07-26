Es oficial: el Gobierno aprobará el Plan Auto+ con nuevas ayudas para comprar vehículos de hasta 4.500 euros en función de tres criterios acumulables

El Gobierno español dará luz verde al Plan Auto+ con nuevas ayudas para la compra de vehículos eléctricos y electrificados, un programa que nace con la intención de simplificar el sistema de incentivos y volver a animar el mercado tras la etapa del Plan Moves.

Qué es el Plan Auto+

El Programa Auto+ es la nueva ayuda estatal para la compra de vehículos eléctricos y electrificados fabricados en Europa, y forma parte del Plan Auto 2030. Su objetivo es impulsar la demanda y apoyar la transición industrial hacia una movilidad más limpia, premiando tanto el grado de electrificación como el precio del coche y su fabricación en la Unión Europea.

La dotación prevista es de 400 millones de euros para 2026, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Eso significa que las compras realizadas desde principios de año podrían acogerse a la ayuda cuando se abra oficialmente la convocatoria.

Cuánto dinero se puede recibir

La ayuda máxima puede alcanzar los 4.500 euros por vehículo en función de tres criterios acumulables: el precio, el grado de electrificación y la fabricación europea. En los modelos que cumplen más requisitos, la cuantía final puede ser más alta al sumar otros incentivos comerciales o fiscales vinculados al programa.

El sistema está pensado para favorecer a los coches 100% eléctricos y a los híbridos enchufables, con mayor ventaja para los primeros. Además, el programa también favorece a los vehículos con ensamblaje o batería fabricados en la Unión Europea, reforzando la cadena industrial del continente.

El precio de venta antes de impuestos no puede superar los 45.000 euros, lo que deja fuera a una parte de los modelos más caros del mercado. Los modelos de hasta 35.000 euros son los que pueden beneficiarse en mayor medida, mientras que los de entre 35.000 y 45.000 euros reciben una ayuda menor.

Cómo cambia frente al Plan Moves

La principal novedad es que el Plan Auto+ pretende simplificar la gestión y hacer más directa la ayuda al comprador. Frente al sistema anterior, que dependía de convocatorias más lentas y comunidades autónomas con ritmos distintos, el nuevo programa busca un procedimiento más homogéneo y con menos fricción administrativa.

También se elimina el componente de achatarramiento, que antes ayudaba a subir la cuantía final en muchos casos. A cambio, el Gobierno concentra el incentivo en la electrificación real, el precio asequible y la huella industrial europea, intentando que la ayuda sea más clara y más fácil de entender para el comprador.

Qué supone para el mercado

El sector llevaba meses esperando un sistema estable que sustituyera al anterior modelo de ayudas. La nueva convocatoria puede dar oxígeno a concesionarios y fabricantes, especialmente en un momento en el que el coche eléctrico sigue creciendo, pero todavía necesita estímulos para llegar a más compradores.

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Para el consumidor, la gran ventaja es que podrá contar con una ayuda directa para rebajar el precio final del coche.

Fuente: Sport