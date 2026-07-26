¿Qué se sabe de la posible suspensión del Arenal Sound 2026?

Los incendios forestales en la Comunidad Valenciana están obligando a desalojar localidades enteras por los devastadores efectos de las llamas y el humo. La Serra d'Espadà está siendo azotada con fuerza por la inclemente fuerza del fuego y este fin de semana en municipios como Eslida, Nules, Artana, Artesa o, en las últimas horas, Onda los vecinos están siendo puestos a salvo hasta que pase esta crisis.

Los efectos colatrales de todo esto pueden afectar de lleno a eventos sociales veraniegos tales como conciertos, mercados o festivales. Cerca de la zona de peligro, en Borriana, se celebra una nueva edición del Arenal Sound, una de las citas musicales más emblemáticas de toda España.

De momento las autoridades no se han pronunciado al respecto de la celebración del evento y tampoco el festival ha dicho nada en sus redes sociales, manteniendo la prudencia. Lo que está claro es que una celebración de estas características necesita de un dispositivo de seguridad especial que ha sido puesto en jaque por la necesidad de efectivos en las labores de extinción.

El propio Ayuntamiento de Borriana, de hecho, publicó un comunicado hablando de cómo iba a ser ese dispositivo y el número de efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que iban a estar presentes, que van desde la Policía Local hasta el Consorcio Provincial de Bomberos.

Imagen aérea del Arenal Sound / SD

Comunicado íntegro sobre el dispositivo del 21 de julio

El dispositivo de seguridad y emergencias del Arenal Sound 2026, que empezará el 29 de julio a las 6.00 horas y finalizará el 3 de agosto a las 16:00 horas, ha programado alrededor de 1.500 servicios pertenecientes a la Policía Local, Policía Autonómica, Policía Nacional, Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y Seguridad Privada. Todos los efectivos, de manera coordinada con el consistorio, trabajarán para velar por la seguridad del público asistente, que se espera que llegue a cifras similares respecto a la edición del año pasado.

La Policía Local prestará con cerca de 390 servicios que, además de realizar funciones en el exterior como vigilancia de la venta ambulante y de la seguridad ciudadana, dirigirán la llegada de autobuses de toda España con asistentes al festival y participarán en las tareas de control de tráfico. Así, colaborarán en la inspección del cumplimiento del plan de auto-protección junto a la Policía Autonómica.

La Guardia Civil será el cuerpo de seguridad más amplio con la previsión de alrededor de 1000 servicios, entre ellos, de unidades especiales como la de Seguridad Ciudadana, la Unidad Antiterrorista, la de Tráfico, la patrullera del servicio de costa o la dedicada al control del espacio aéreo. Un dispositivo especial que por primera vez contará con el grupo de caballería de la Guardia Civil y se completará con agentes de la Policía Nacional y personal de seguridad privada contratada por la organización del festival.

En lo que respecta al Consorcio Provincial de bomberos, el dispositivo será similar al de ediciones anteriores con un retén itinerante y dos fijos, además de la Unidad de rescate acuática que se coordinará con los servicios de socorrismo del litoral.

Para completar la seguridad de las personas asistentes al Arenal Sound, se instalarán diferentes puntos violetas con personal de voluntariado junto a psicólogas a disposición de todas las personas que puedan necesitar ayuda durante los días de celebración del festival. Aparte de otros servicios de emergencia como Salvamento Marítimo.