¿Cómo llegar al Arenal Sound?

Tren, autobús o coche son las opciones para llegar a la Playa del Arenal de Burriana (Castellón), escenario del festival Arenal Sound desde este mismo jueves y hasta el lunes 3 de agosto.

Tren

Renfe programa la parada de trenes de Media Distancia en la estación Burriana-Alquerías con motivo de la celebración del festival Arenal Sound. Desde el jueves 30 de julio y hasta el próximo lunes 3 de agosto, los trenes de Media Distancia que circulan por el Corredor Mediterráneo, entre Barcelona y València, ampliarán su oferta habitual.

Durante el festival se programa la parada en la estación de Burriana de 34 trenes de Media Distancia. La compañía pone en marcha una operación destinada a reforzar la oferta de plazas en los trayectos más significativos de Media Distancia entre València y Cataluña. Con el incremento previsto, los viajeros dispondrán de 12.000 plazas adicionales para viajar hasta Burriana.

Así mismo, Renfe ha programado la circulación de 14 trenes de Cercanías al doble de su capacidad habitual para el lunes 3 de agosto con origen Castelló y destino València, con parada en Burriana.

Por otra parte, el lunes 3 de agosto se reforzará el personal de atención al cliente y puntos de venta en la estación de Burriana.

El festival Arenal Sound reúne a reconocidos grupos y artistas del panorama musical nacional e internacional. En este contexto, el tren se consolida como una de las principales opciones de transporte para acceder al recinto, combinando comodidad y sostenibilidad.

En autobús

También existe un Autobús Oficial con rutas directas desde más de 30 ciudades de España con parada junto al recinto. Bus lanzadera.

¿Cómo llegar en coche?

Si vienes desde Valencia, toma la AP-7 dirección Castellón y sal por la salida 47 hacia Burriana. Desde allí, sigue las indicaciones hacia la Playa del Arenal. El trayecto dura aproximadamente 50 minutos.

Si llegas desde Castellón, el camino es aún más corto: unos 20 minutos por la N-340 o la CV-18, dirección Burriana – Grao.

A medida que te acerques a la costa, verás las señales del festival que te guiarán hasta el recinto.

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Para aparcar en el Arenal Sound en Burriana, el ayuntamiento y la organización habilitan más de 20.000 plazas de estacionamiento distribuidas en zonas específicas. Las áreas principales se sitúan en los sectores de Malvarrosa, Novenes y los terrenos de Formolevante, además de un área especial para autobuses en Carabona.