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Un incendio en la Devesa obliga a desalojar al pueblo de El Saler

El Centro de Coordinación de Emergencias ha elevado el incendio a situación 2

Un helicoptero sobrevolando el incendio de El Saler

Un helicoptero sobrevolando el incendio de El Saler / EFE

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Manel Montero

El incendio se ha declarado en la zona de la Gola de Pujol, en la zona de la Devesa de El Saler, perteneciente al parque natural de la Albufera. La alarma por humo ha llegado a la 13:00 y la peligrosa evolución del fuego ha obligado a desalojar y evacuar el pueblo de El Saler, además de todos los campings cercanos. Además, se ha evacuado la playa próxima al incendio, el aparcamiento y una torre de viviendas.

Habitantes evacuando El Saler

El incendio desde el aire / EFE

El Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales. Este nivel se establece cuando el fuego puede poner en peligro a la población o puede afectar a alguna zona residencial. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha publicado a través de su cuenta de ‘X’ “que nadie se acerque a la zona y que se sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias”.

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El cambio de viento y las altas temperaturas ha hecho que se complique la situación cuando el incendio ya estaba perimetrado. El ayuntamiento de Valencia ha habilitado la Alquería del Basket y la Fonteta para todos los desalojados.

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