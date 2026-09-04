Telecinco cambia de planes con 'La Isla de las Tentaciones'

'Oye, mi cuerpo pide salsa', cantaba Gloria Estefan a finales del siglo pasado. Por entonces todavía no existía un programa llamado 'Confianza Ciega', en donde se repartían cuernos a diestro y siniestro. Era la idea base de lo que un par de décadas después se tradujo en un auténtico 'boom', ya en Telecinco. Nacía 'La Isla de las Tentaciones'. El éxito fue tan rotundo que la cadena no ha dejado de exprimirlo hasta el punto que vamos a arrancar con la undécima temporada.

Pues bien, con todo esto, Telecinco ha decidido cambiar sus planes con 'La Isla de las Tentaciones 11' a apenas unos días de que arranque oficialmente una de sus grandes apuestas para el inicio de la nueva temporada televisiva. La cadena de Mediaset no esperará finalmente hasta el lunes para llevar el universo del reality a su parrilla y ha reservado parte de la noche del domingo 6 de septiembre para calentar motores.

Eso sí, no se trata de un adelanto del estreno propiamente dicho. La undécima edición de 'La Isla de las Tentaciones' comenzará oficialmente el lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas, tal y como había anunciado Telecinco, y mantendrá posteriormente su segunda emisión semanal los miércoles, también a las 23:00 horas.

El movimiento de última hora afecta al domingo. Telecinco emitirá desde las 23:00 horas 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones', un programa especial que servirá para presentar las claves de la nueva edición antes de que las parejas comiencen oficialmente su experiencia en República Dominicana. La entrega se prolongará hasta aproximadamente la 01:25 horas.

Sandra Barneda en 'La isla de las Tentaciones' / Telecinco

Y la noche no terminará ahí. A continuación y para quien no tenga que madrugar, la cadena ofrecerá 'La Isla de las Tentaciones: El casting', otro contenido previo en el que se mostrarán más detalles sobre el proceso de selección de los protagonistas. Ambos formatos ya habían sido estrenados anteriormente de forma gratuita en Mediaset Infinity como parte de la estrategia del grupo para anticipar contenidos de la nueva temporada.

Telecinco recorta 'First Dates' para hacer sitio a 'La Isla de las Tentaciones'

La decisión obliga además a Telecinco a modificar temporalmente la duración de 'First Dates'. No hay que pisarse la manguera entre bomberos. El dating show de Carlos Sobera se había convertido en la principal apuesta de la cadena para el access prime time y las primeras horas de la noche del domingo, pero esta semana tendrá que dejar espacio al regreso de las tentaciones. Donde hay patrón, no manda marinero.

Según la programación anunciada, 'First Dates' arrancará alrededor de las 22:00 horas y terminará a las 23:00, momento en el que comenzará el especial del reality. Se trata, por tanto, de un recorte puntual de su duración y no de un cambio definitivo de estrategia con el programa. O sí, ya se verá.

Carlos Sobera durante la cita de los huevos en 'First dates'. / Cuatro

La maniobra tiene una finalidad evidente y es que no es nuevo eso de generar expectación durante las horas inmediatamente anteriores al estreno de la nueva edición y convertir el regreso del formato de Sandra Barneda en uno de los grandes acontecimientos televisivos del arranque de septiembre.

Telecinco lleva semanas preparando el terreno. Mediaset Infinity lanzó durante agosto varios programas previos para descubrir a los participantes, mientras que la cadena ha ido revelando progresivamente la identidad de las cinco parejas y los solteros y solteras que convivirán con ellos en las villas.

El estreno oficial de 'La Isla de las Tentaciones 11' no cambia

Pese a la modificación del domingo, Telecinco conserva intacta su apuesta principal para el reality. El primer programa de competición llegará el lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas, después de 'First Dates', y la segunda entrega de la semana se emitirá el miércoles 9, igualmente a las 23:00 horas.

Sandra Barneda volverá a ponerse al frente de un formato producido por Mediaset y que volverá a desarrollarse en República Dominicana. Cinco nuevas parejas se someterán a la convivencia por separado mientras comparten villa con un grupo de solteros y solteras dispuestos a poner a prueba sus relaciones. ¿Qué serían esas hogueras sin los caretos de Sandra?

Nacho y Náyades, pareja de 'La isla de las tentaciones 11' / Mediaset

Entre las parejas confirmadas se encuentran Nacho y Náyades, Nando e Isa, Sergio y Paola, Rubén y Gema y Kico y Paula, nombres con los que Telecinco pretende volver a convertir las hogueras, las infidelidades y las rupturas sentimentales en uno de los principales reclamos de su parrilla. A ver, que es evidente que no habrá muchas novedades, aunque la clave de todo pasa por acertar en el casting más que en la última edición, donde fue un fiasco y además el programa la pifió echando a quien no debía nada más comenzar. Cosas que pasan en las mejores familias.

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Veremos qué nos depara el programa que seguro tendrá más cuernos que cualquiera de National Geographic. Y, a todo esto, ya conocemos algunas de las infidelidades que os iremos contando a modo 'spoiler'.